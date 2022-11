La confesión más dura de Lydia Lozano sobre sus hijos

Lydia Lozano se enfrentaba meses atrás a una entrevista donde repasaba varios sucesos de su vida, tanto bueno como los más duros que le ha tocado vivir. Se sentó frente a Carlos Lozano para repasar momentos únicos de su carrera y las emociones no tardaron en mostrarse en los ojos de Lydia. En esta entrevista que mostraban grandes momentos de la colaboradora de ‘Sálvame’, pero también situaciones complicadas a las que se ha enfrentado.

¿Por qué no han querido ser padres Lydia y su marido?

En esta entrevista no dudó en hablar y recordar quién era la persona más importante para ella. Su marido Charlie es un pilar fundamental y llevan más de tres décadas caminando de la mano. Ella no dudaba en hablar sobre él en pantalla y comentó que «Ha sido, es y será el hombre de mi vida y te lo sigo sin hipnosis». Ambos se han complementado de maravilla y parece que la fama que ha acompañado el trabajo de Lydia no ha sido un problema para el matrimonio que se daba el ‘Sí, quiero’ hace 32 años.

También, hablaba sobre los motivos que los habían llevado a no tener hijos y no dudó en confesar que esa idea nunca le había hecho especial ilusión. «No hemos sido padres porque yo con Charlie no he necesitado nada más. Él hubiera querido, pero yo nunca he sentido eso. Por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar. Es un hombre que es mi mejor amigo. Es mi amante y mi marido, pero sobre todo es mi mejor amigo y esa confianza no todo el mundo la tiene» confesaba Lydia Lozano a las cámaras.

Parece que nunca había sentido las ganas o la necesidad de ser madre y, por tanto, habían decidido, junto a su marido, no ser padres. Lo explicaba de manera clara y no le faltaban palabras de amor para el que es su marido y es que parece que para esta pareja no pasan los años y mantienen la llama del amor a pleno fuego. Algo esencial que se transmite en las palabras de la colaboradora de ‘Sálvame’.

Uno de los momentos más duros para Lydia Lozano

En esta entrevista, también revisaba otros momentos duros que le ha tocado vivir estos últimos años, como la muerte de su hermano por Covid. Una gran pérdida que tuvo que superar apoyándose en los suyos en un momento global complicado. «Es muy difícil la pérdida de un hijo porque no pudimos verle ni hablar con él. Me pusieron en contacto con el enfermero que estaba con mi hermano, fíjate qué maravilla y comimos con él y con su mujer. Pensaba que mi madre se iba a romper en esa comida, pero fue divertidísima ¡Qué personas los que han cuidado a todos los enfermos! Un beso, Javier» relataba Lydia entre lágrimas.

Parece que poder lanzar un último adiós a alguien tan importante como un hermano, fue un momento que atesora con especial cariño, un adiós complicado y lleno de sentimiento con el que, tristemente, muchas personas pueden identificarse.