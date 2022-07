Así es Charlie, el marido de Lydia Lozano: edad, a qué se dedica y dónde vive

Lydia Lozano es una de las colaboradoras de televisión que más privada se ha mantenido en cuanto a su vida personal. Poco se conoce de su marido, Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, más conocido como Charlie, llevan más de 30 años casados, pero él, se mantiene totalmente alejado de la fama que rodea a su esposa. Te contamos más detalles sobre el marido de Lydia Lozano, un gran apoyo que ella siempre ha agradecido.

Así es Charlie, el marido de Lydia Lozano

Parece que Charlie es todo un pilar para Lydia Lozano después de más de 30 años de la mano, no obstante, ella casi nunca habla de él en televisión, seguramente para mantener su privacidad intacta y alejarlo de la presión de los platós. Parece que a él no le gusta aparecer en televisión y prefiere mantener un perfil bajo alejado de los medios.

Es un hombre privado y solo se conocen los detalles que Lydia Lozano ha decidido compartir, ella ha remarcado que era un apoyo increíble y que siempre había sabido darle ánimos para que la colaboradora siguiera confiando en su éxito y en sí misma. Es respetuoso con la profesión de su mujer y ha hecho vida en paralelo con la de su mujer, para poder mantener vivo el amor durante más de 30 años.

Solo se le ha podido ver en televisión en 2018, aprovechó que era el cumpleaños de su mujer para aparecer por sorpresa en plató con un gran ramo de flores y una tarta. Fue un momento muy emocionante en el que los compañeros de Lydia Lozano actuaron como cómplices. Un momento más que emocionante que ella recibió con mucho cariño.

Charlie se mantiene alejado de los medios, es arquitecto de profesión y comparte toda una vida con Lydia, juntos cuidan de la casa y se alejan de las tensiones de diario. Se casaron en junio de 1990 y la pareja no ha querido tener hijos durante su relación. No han sido pocos los debates y las preguntas sobre por qué no han querido tener hijos, pero Lydia siempre ha defendido que así lo habían decidido ambos.

30 años de amor y respeto

En junio de 2015 celebraban de nuevo su amor con unas bodas de plata en una terraza de un exclusivo restaurante de Madrid. En él realizaron una fiesta inspirada en Bali, un destino que enamora a la pareja. Allí pudieron disfrutar con los suyos y celebrar que, a día de hoy, son una de las parejas más firmes y estables de todo el panorama de la televisión española.

Ambos son muy caseros, disfrutan de sus días en su casa, una vivienda de tres alturas rehabilitada que tiene una superficie de 236 metros cuadrados, una pequeña piscina y un jardín donde celebran todo tipo de quedadas, fiestas y cumpleaños con los suyos. La pareja disfruta de sus días y se mantienen discretos con su amor, unidos en las buenas y en las malas. Cuando en 2019 operaron a Charlie de una hernia lumbar, ella no dudó en estar para su marido y no se movió de su lado si no era estrictamente necesario.