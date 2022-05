El decimotercer aniversario de ‘Sálvame’ no ha pasado desapercibido y prueba de ello ha sido todo lo que ha pasado entorno a este. Entre otras cuestiones, el programa nos sorprendía con la reaparición del periodista deportivo Pipi Estrada, expareja de Terelu Campos. Asimismo, se sumarían las lesiones de dos de las colaboradoras del programa: Lydia Lozano, que se rompió el radio, y su compañera Belén Esteban, quien en una aparatosa caída se fracturó la tibia y el peroné, lo que llevó de inmediato a ambas al hospital.

La de Paracuellos del Jarama no corrió la misma suerte que su compañera, ya que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente entre semana. Y todo después de que los médicos valoraran que operarse era la mejora opción para la colaboradora.

Lydia Lozano reaparece escayolada en #ConexiónHonduras2 tras su aparatosa caída y @ionaramendi bromea: «Eres una colaboradora experta en tele y ahora también en radio» 😅 #Supervivientes2M https://t.co/YDbFHifeSZ — Telecinco (@telecincoes) May 2, 2022

En el caso de Lydia Lozano ha sido mucho más leve, ya que pudo reincorporarse el pasado domingo a sus compromisos profesionales en el debate de ‘Supervivientes 2022’. Esta lesión se produjo el viernes, momento en el que la colaboradora intentaba ponerse una bota, y que fruto de la pérdida del equilibrio, terminó cayendo al suelo ocasionándose la lesión.

“Estoy fatal. Muy cabreada y con mucho dolor. Sobre todo, cabreada, yo que soy tan independiente voy a ser dependiente ahora y me pone muy nerviosa, 40 días, no me lo puedo creer. (…) Por lo menos no me tienen que operar como a Belén”, explicaba la colaboradora visiblemente enfadada por la situación.

Sin embargo, su regreso al programa ha sorprendido en gran medida a la audiencia. Y es que, como no podía ser de otra manera, fue protagonista una vez más, pero no por su lesión, sino por su peculiar forma de entrar al plató. Muy fieles al estilo ‘Sálvame’, con ambulancia incluida y tras abrir las puertas de la misma, pudimos ver a la periodista con el brazo escayolado. Tras bajarla del vehículo, un equipo médico empujaba la camilla por los pasillos de Telecinco, en lo que ha sido, una de las reapariciones más surrealistas del momento.