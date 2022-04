El pasado martes 26 de abril pudimos ver una de las entregas de ‘Sálvame’ más surrealistas que se recuerdan. Debemos tener en cuenta que, en estos días, están realizando una serie de pruebas con motivo del estreno de ‘Superviviente 2022’. Algo que provocó que Belén Esteban se rompiera la tibia y el peroné el pasado lunes. Ahora ha sido Lydia Lozano la que ha sufrido las consecuencias de esta decisión.

La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha visto en la obligación de enfrentarse a una de sus mayores fobias. Todo comenzó cuando, nada más comenzar el programa, todos los tertulianos tenían que pescar los típicos patos de juguete en una piscina hinchable. Los que perdieron el juego fueron Kiko Hernández, Carmen Borrego y Lydia Lozano.

Por lo tanto, los tres acabaron en su peculiar ‘Playa Fatal’, situada en el plató de ‘Sálvame’. La dirección les hizo saber que no pasarían una tarde fácil por haber perdido el juego. Lo que no imaginaban es que iba a ser algo más que quedarse sin asientos o encontrarse con gran cantidad de humo. ¿El motivo? ¡Hubo una lluvia de gusanos!

Lydia Lozano protagoniza un momentazo: la colaboradora corre por el plató, llora y ríe tras hacerla creer que tiene bichos en el cuerpo 😂 #YoVeoSálvame https://t.co/F1fxGfKjmD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 26, 2022

En cuanto cayeron los primeros, Lydia Lozano no pudo evitar entrar en pánico al darse cuenta de que estaban vivos. Tanto es así que la periodista salió corriendo por todo el plató, entre gritos. Jorge Javier Vázquez, al ser consciente de la situación y para darle más bombo al asunto, quiso meter uno de esos gusanos por el vestido de su compañera.

Un gesto que ha provocado que la tertuliana prácticamente se desnude en directo. “Están vivos, ¡mira cómo se mueve! No quiero pisar un gusano, ¡no quiero! Yo me quiero ir de aquí”, gritaba Lydia Lozano, mientras huía de Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández al ser consciente de sus verdaderas intenciones.

Y es que ninguno de los dos dejaba de perseguirla para meterle más gusanos entre la ropa. Entre gritos, sollozos y algo de angustia, Lydia Lozano explicó el motivo de su reacción: “No puedo con ello, tengo una fobia horrible. (…) Una noche me metieron en mi cama un montón, para regar el césped. Y cuando me metí en la cama, eso estaba lleno de gusanos. Luego tengo pesadillas”. Además, añadió: “Esta fobia me viene desde pequeña”. ¡Qué mal lo pasó Lydia Lozano!