Las malas noticias para Belén Esteban no paran. Tras protagonizar una de las imágenes más impactantes que se recuerdan en la historia de ‘Sálvame’, su diagnóstico fue el que nadie esperaba. Tras pasar por el hospital supo que se había roto tibia y peroné, pero las cosas no acaban ahí, porque tendrá que ser operada de urgencia.

Este martes todos los espectadores esperaban noticias y alguna palabra de la colaboradora, que solo quiso hablar con Jorge Javier Vázquez, uno de sus grandes amigos. Está «devastada y muy dolorida», dijo el catalán.

Sus ánimos, como es lógico, están por los suelos después de la espectacular caída que sufrió: «No ha podido dormir en su cama, está recibiendo un montón de llamadas y no coge a nadie porque no tiene ánimo».

Aunque todo parecía un golpe fuerte, pero que no tendría demasiadas consecuencias, a lo largo de la tarde del lunes todo se complicó al saber que las lesiones eran importantes. En un principio los médicos eran optimistas pensando que no haría falta operar, pero todo ha cambiado.

Belén Esteban será operada tras su caída de ayer en el programa #yoveosalvame pic.twitter.com/fNALpuZdVs — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 26, 2022

Tras las primeras horas y tras realizar las pruebas pertinentes, han decidido que sea operada de urgencia esta misma semana, tal y como ha anunciado ‘Sálvame’.

«Lo que nos pensábamos que iba a ser una cosa muy lejana, no será una cosa muy lejana. Al final, los médicos han decidido operar a Belén», decía el presentado ante la sorpresa de los colaboradores. «La operación será inminente, probablemente esta semana», continuó.

Además del dolor físico, Esteban también está «emocionalmente echa polvo» después de no haber podido ni dormir en su propia cama al no poder subir las escaleras de su casa. «Ha tenido que dormir en el sofá de la planta baja», confirmaba Jorge.

Aunque para ella, el pasar por un quirófano es uno de sus grandes miedos, compañeros como Carmen Borrego se apresuraban a mandarle ánimos. «Es mejor, así se curará mucho mejor», decía ante la noticia de la operación que no podrá evitar su compañera.

Así fue la caída de Belén Esteban

En el siguiente vídeo puedes ver la aparatosa caída en la que Belén Esteban se rompió en directo la tibia y el peroné al recrear una prueba de ‘Supervivientes’.