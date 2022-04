El pasado lunes 25 de abril pudimos ver una nueva entrega de ‘Sálvame’. Fue una de las más impactantes, sobre todo, porque nadie llegó a imaginar lo que le iba a ocurrir a Belén Esteban. Y es que la colaboradora de ‘Sálvame’, en una prueba que estaba realizando junto a su compañera Lydia Lozano, sufrió una aparatosa caída.

Situación por la que tuvo que ser evacuada de urgencia del plató de televisión. Sin poder contener el dolor, Belén Esteban estuvo tendida en el suelo hasta que llegaron los médicos. Estábamos ante un momento que se produjo en directo y que, como era de esperar, no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Sobre todo, se ha compartido una imagen de lo más escalofriante. El equipo de ‘Sálvame’ mostró la imagen de la de Paracuellos nada más caer en el suelo, lo que provocó que se viera el instante concreto en el que se fracturó la tibia y el peroné. De ahí que su tobillo derecho estuviera en una posición de lo más antinatural. Una imagen que, desde luego, ¡no es apta para sensibles!

“Ay Jorge, ¡mi tobillo! Me he roto el tobillo. He notado cómo me ha chascado”, comentó Belén Esteban nada más suceder el accidente. Desgraciadamente, estaba en lo cierto. Horas más tarde del suceso, los compañeros de ‘Sálvame’ compartieron el diagnóstico: la tertuliana se había fracturado la tibia y el peroné.

Nadie imaginaba que la cosa iba a ser tan grave, pero vista la imagen de la posición en la que quedó su tobillo y sus continuos gritos de dolor… ¡Todo apuntaba a que la fractura era un hecho! En todo momento, la colaboradora de ‘Sálvame’ se mostró adolorida y sin poder contener las lágrimas. ¡Estaba muy agobiada! Tanto es así que no dudó en decir lo siguiente al presentador: “Jorge, tengo el hueso fuera”.

Una de las mayores preocupaciones de Belén Esteban era, evidentemente, su madre ya que se encontraba viendo el programa. Adela González quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de tranquilidad a los familiares y amigos de la colaboradora. No solamente ha sido atendida por los mejores especialistas sino que, además, le han hecho todas las pruebas necesarias para descartar cualquier otra cuestión. Finalmente, tendrá que estar varias semanas con la escayola para poder poner solución a esta complicada y dolorosa fractura. ¡Recupérate pronto, Belén!