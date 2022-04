La periodista Lydia Lozano dio una información sobre la actualidad que rodea a una de las figuras más seguidas en la actualidad por la prensa rosa: Ana María Aldón. Sin embargo, sus compañeros de ‘Sálvame’ empezaron a cuestionar la información que había afirmado la colaboradora conforme iba avanzando el programa.

Bien es cierto, que recibe gran cantidad de críticas. Por ello, harta de la situación, la periodista no ha dudo en estallar ante las burlas por parte de sus compañeros de programa. Dos de los colaboradores presentes en el programa, Kiko Hernández y Alonso Caparrós, salieron a desmentir la información que su compañera había dado sobre la infancia de la mujer del torero.

Para sorpresa de todos, seguidamente negó haber dado esa información en ningún momento, por lo que procedió diciendo: “Yo solo he preguntado, tengo que buscarlo en la hemeroteca” comentaba un tanto molesta con la situación. Asimismo, al sentirse tan cuestionada por sus compañeros, se mostró con un rostro muy enfadado, aunque atenta a lo que tenían que decir los demás colaboradores.

La colaboradora ha dado una información sobre Ana María Aldón y sus compañeros la han cuestionado 💥 #Yoveosálvame https://t.co/2ebjHtICTj — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 19, 2022

Kiko Hernández, incapaz de poder contener la risa, rompió a reír seguidamente, algo que no terminó por sentar del todo bien a la colaboradora en cuestión, que reclamaba: “Se está riendo de mí”.

Sin embargo, no es la primera vez que la colaboradora es protagonista esta semana. Salió a defender a sus compañeras, Belén Esteban y María Patiño, tras las palabras que Marta Riesco les dedico por los continuos ataques que recibía del programa: “Mira, si nosotros hemos dejado de hablar de ella, que deje a mis compañeras en paz. Que deje de hablar de mis compañeras y que vuelva a ser la tía de antes, que nos saludábamos por los pasillos y tal, no lo sé, y que no tenga miedo a nada”.