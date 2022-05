Lydia Lozano abandona entre lágrimas el plató de ‘Sábado Deluxe’

Lydia Lozano se ha derrumbado tras las palabras de María del Monte. La colaboradora ha salido llorando del plató tras escuchar a la cantante hablar de la pérdida de un ser querido, un episodio que ambas han vivido recientemente.

La entrada de la artista en ‘Sábado Deluxe’ ha sorprendido a muchos. Aprovechando su intervención en el programa para la promoción de su nuevo álbum de estudio, la invitada ha abierto su corazón sobre el fallecimiento de su hermano.

La historia de María del Monte ha conmovido a la periodista y ha tenido que salir del plató tras recordar una situación similar. «Escúchame, que llorar no es malo», le ha dicho María del Monte levantándose del asiento al ver la salida de Lydia Lozano del plató. «Claro, su hermano, también…», ha añadido la cantante.

Lydia Lozano tiene que salir de plató cuando escucha a María del Monte hablar de su hermano fallecido: «Ella ha pasado por lo mismo que yo» 😔 #montedeluxe https://t.co/1ZHPXmXIRq — Deluxe (@DeluxeSabado) May 22, 2022

Ambos se contagiaron de COVID-19 y murieron sin la presencia de sus familiares. «Estás contando lo mismo que me pasó a mí», ha dicho entre sollozos la colaboradora, mientras la entrevistada ha ido a consolarla. Finalmente, la tertuliana ha regresado a su asiento en ‘Sábado Deluxe’ mientras paraba de secarse las lágrimas con un pañuelo.

«Llora, puedes llorar, tienes que echarlo fuera y tienes que hacer lo que me enseñó mi madre, mirar y tirar hacia delante, hay que disfrutar de lo que nos queda de vida», le ha dicho María del Monte a la periodista.

«No se ha ido. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no lo quieras ni que no lo sientas. Hay tantísimos recuerdos, tan bonitos, que el hecho de estar con una persona no quiere decir que la quieras más o menos», asegura la cantante.