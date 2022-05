Lydia Lozano da detalles de su paso por el hospital tras su grave accidente

‘Los miedos de’ se ha convertido en una de las grandes apuestas que ha llegado a la parrilla televisiva de Cuatro. Cada semana desde su estreno, la audiencia ha sido testigo de cómo varias celebridades del panorama nacional se enfrentan a sus más grandes temores, algo que le ha tocado vivir a Lydia Lozano en primera persona.

En más de una ocasión, la colaboradora televisiva ha contado que hace veinte años sufrió un terrible suceso en el que falleció la persona que iba junto a ella, su por entonces pareja. Una terrible situación de la que ha hablado en profundidad durante su paso por el programa, revelando cómo fueron para ella aquellos días en el hospital y el motivo de su pánico a las agujas.

No te imaginas hasta qué punto afecta en el día a día de Lydia Lozano su miedo 💉 #LosMiedosDe 😱 https://t.co/YLNYwZl7UP pic.twitter.com/8EIpRRvQ0U — Los miedos de (@losmiedostv) May 16, 2022

“Del momento quirófano tengo un poco trauma. Me empezaron a quitar los cristales de golpe. Vi la aguja entrar en la nariz sin anestesia ni nada. Hasta me desmayé”, recordó visiblemente emocionada. Un momento que se le quedó grabado en la mente desde entonces y le llevó a desarrollar su miedo a las agujas. Además, debido a dicho trauma, tal y como terminó confesando, ha cometido varias irresponsabilidades.

“Hace tres años que no me hago una revisión en el ginecólogo. Sé que es una barbaridad. Me mandan mensajes hasta de la Comunidad de Madrid recordándomelo y no lo hago porque me da miedo», comentó Lydia Lozano al respecto. Una acción de la que es completamente consciente que lo está haciendo mal.

Por ello, intentando dejar atrás sus miedos, la periodista canaria ha acudido al programa con el objetivo de superar esta situación que la atormenta desde hace tantos años. Un reto que no fue nada fácil para ella y que mostró una parte de sí misma hasta ahora desconocida por el público.