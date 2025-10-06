Lluvias extremas y borrascas en España a partir de este día: el aviso de Jorge Rey que nos pone en lo peor

El aviso de Jorge Rey que nos pone en lo peor, advierte España de la llegada de lluvias extremas y borrascas a partir de este día. Tendremos que empezar a prepararnos para afrontar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden convertirse en un peligro del todo inesperado. Lo que tenemos por delante es un importante cambio que puede llegar en casi cualquier momento.

Son días de otoño en los que las principales alertas, no sólo son por un marcado descenso de las temperaturas, sino también por el riesgo de lluvias abundantes que puede cambiarlo todo. Tendremos que empezar a ver llegar un cambio importante que, sin duda alguna, puede acabar de darnos ese giro radical que tenemos por delante y esperamos de forma radicalmente diferente a como lo esperaríamos. Es hora de esperar el aviso de un Jorge Rey que parece en redes sociales que nos invite a ver qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas.

Este es el aviso de Jorge Rey que nos pone en lo peor

España se prepara para afrontar un otoño que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Con lo cual, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de detalles que pueden ser claves.

Tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que hasta el momento no esperaríamos y en especial, hacerlo con la mirada puesta a un sistema que realmente puede acabar de darnos una idea de lo que nos está esperando. El tiempo parece que nos demuestra que lo que llega puede ser peor de lo esperado.

Esas lluvias abundantes que tenemos por delante y que pueden acabar convirtiéndose en algo extraordinario, en unas jornadas marcadas por la inestabilidad y eso quiere decir que tendremos que afrontar un marcado cambio. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un aviso que puede ser esencial.

Este experto no duda en darnos una serie de consejos que pueden acabar siendo los que nos harán ver este periodo que llega de otra manera. Las Cabañuelas nunca fallan y en unos días nos espera un marcado cambio de tendencia.

Lluvias abundantes y borrascas extremas están a punto de llegar

Jorge Rey ha puesto fecha a este fenómeno, pero cuidado, porque lo que está a punto de llegar, puede ser lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden ser claves para todos.

La AEMET no duda en darnos una serie de indicaciones que pueden ser esenciales, en su web nos indica que: «En el área mediterránea se prevé inestabilidad por la entrada de un flujo húmedo de componente este. Así, predominarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el Estrecho, oeste de Alborán y, especialmente, en la mitad sur de la fachada oriental peninsular, donde con baja probabilidad podrían ser localmente fuertes. No se descartan de forma ocasional en puntos del este de Cataluña y en Baleares. También se darán cielos nubosos o cubiertos en otras regiones del cuadrante sureste peninsular, así como intervalos nubosos en el norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro, con una tendencia en general a despejar en la mayor parte del territorio salvo en el extremo sureste. Tiempo estable en el resto del país, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja en el norte de Canarias. Probables bancos de niebla matinales en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, sureste peninsular y entorno de las Béticas».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas aumentarán de forma acusada en la mayor parte de la mitad norte peninsular, notablemente en interiores de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Ibérica, Pirineos y nordeste de la meseta Norte, con descensos en el cuadrante sureste y en la mayor parte del Mediterráneo, llegando a notables en Málaga y zonas del interior sureste. Las mínimas descenderán en Baleares y centro y mitad norte peninsular, con aumentos en el sudoeste y en el sur de Galicia. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles aisladas en Pirineos. Soplará tramontana en Ampurdán y norte de Baleares con intervalos de fuerte y posibilidad de alguna racha muy fuertes. Predominarán vientos de componente este en el resto, con cierzo al principio en el Ebro y rolando a sur en el Levante. Se prevén flojos en interiores y moderados en litorales y sur de Andalucía, con probables intervalos de fuerte en litorales del norte de Galicia, Cantábrico, Alborán y, con probables rachas muy fuertes, en el Estrecho. Alisio moderado con algún intervalo fuerte en Canarias».