Juanjo Bona estalla y confirma lo que todos pensaban sobre los Javis: «Mi novio»

La inesperada separación de los Javis, anunciada recientemente tras trece años de una relación que muchos consideraban indestructible, ha provocado una oleada de teorías y comentarios que han circulado con velocidad desde el primer minuto. En medio de ese torbellino de especulaciones, Juanjo Bona ha decidido dar un paso al frente para confirmar un asunto que, a su juicio, estaba comenzando a distorsionarse en exceso: su propio noviazgo con Martin Urrutia.

El protagonista de nuestra noticia ha querido detener los rumores antes de que cobrasen un tamaño mayor y, con un mensaje directo y sin rodeos, ha confirmado que su relación sentimental sigue plenamente vigente y que nada de lo ocurrido entre Javier Calvo y Javier Ambrossi guarda relación con él o con Martin. Con ese gesto, ha tratado de poner orden en un contexto en el que cualquier silencio era interpretado como una señal. Tal y como ha dicho Urrutia sigue siendo «su novio».

Última hora sobre la ruptura

En paralelo al revuelo mediático mencionado con anterioridad, han ido apareciendo detalles sobre cómo los creadores planean gestionar esta nueva etapa, marcada por el fin de su relación personal pero no de su alianza profesional. Fuentes cercanas a la pareja han señalado que, aunque cada uno continúe su vida por separado, ambos han decidido preservar el vínculo creativo que ha sido el corazón de todos sus proyectos.

Una información adelantada por un conocido periódico indicaba que seguirán cumpliendo los compromisos acordados antes de la ruptura y que, incluso, tienen la intención de mantener esa colaboración de cara a futuros trabajos, reflejando una voluntad de entendimiento poco habitual en separaciones tan mediáticas. Esta visión profesional, a pesar de la situación emocional, ha sido interpretada por muchos como una prueba de madurez y de la enorme conexión artística que siempre les ha definido.

A esta versión se sumaban los datos publicados por la revista ¡Hola!, que añadía matices más íntimos y apuntaba a que la ruptura no era tan reciente como se creía, sino que se habría producido meses atrás. Según ese medio, Javier Ambrossi habría dejado la vivienda que ambos habían reformado durante más de tres años, un espacio muy simbólico en su trayectoria personal, para instalarse en el piso que tenían en pleno centro de Madrid. Esta decisión, aparentemente tomada con discreción y lejos de los focos, explicaría por qué los actores y directores habían podido mantener intactos sus compromisos laborales sin levantar sospechas durante tanto tiempo. La naturalidad con la que siguieron apareciendo juntos en diferentes actos públicos habría funcionado como un escudo ante las conjeturas, retrasando así la eclosión mediática del anuncio oficial.

Juanjo Bona actualiza la situación

Mientras todo esto sucedía, Juanjo Bona hacía su aparición en la alfombra roja de los Premios Glamour Women of the Year 2025, celebrados en el Teatro Barceló, donde atendió a los medios con una serenidad que sorprendió incluso a los periodistas presentes. Durante sus declaraciones, expresó con claridad que Martin Urrutia sigue siendo «el hombre de su vida», una afirmación que no dejó espacio a dudas sobre la solidez del vínculo que mantienen. Explicó además que, aunque en el pasado llegó a sentirse inquieto por los comentarios que se movían en redes sociales, actualmente se encuentra en un momento de crecimiento personal que le permite convivir con la exposición mediática sin sentirse vulnerado. De esta manera, el artista quiso transmitir que su estabilidad emocional no se ve condicionada por rumores ajenos a su relación.

En cuanto a la ruptura de los Javis, Bona adoptó un tono conciliador y respetuoso, asegurando que les desea lo mejor en esta fase de transición. Expresó su deseo de que continúen trabajando juntos, que sigan desarrollando proyectos con la libertad que necesiten y que, ante todo, encuentren la felicidad tanto por separado como dentro de su fructífero mundo creativo.

Sin embargo, la parte más contundente de su intervención llegó cuando fue consultado sobre los rumores de infidelidad en los que se señalaba a su pareja, una insinuación que él se apresuró a desmentir de manera tajante. Aclaró que tanto él como Martin mantienen una buena relación con ambos cineastas, a quienes aprecia profundamente, subrayando que las especulaciones que los vinculaban con el fin de la pareja eran infundadas y carecían de cualquier base real.

Nuevas ilusiones

A la vez que Juanjo se encargaba de desmontar esas teorías, nuevos datos salían a la luz sobre la vida sentimental de los Javis tras su separación, alimentando aún más el interés público. La revista ¡Hola! informaba que Javier Calvo habría tenido un breve romance con alguien del equipo artístico de su nueva película, La bola negra, un proyecto que continúa dirigiendo junto a Ambrossi pese a la ruptura.

Según el citado medio, aquel idilio ya habría terminado, aunque su existencia explicaría algunos comportamientos que habían pasado inadvertidos en los últimos meses. En paralelo, se sugería que Javier Ambrossi podría estar conociendo desde hace tiempo a un técnico del sector audiovisual, una relación que estaría desarrollándose con discreción. Estos detalles, que muestran cómo cada uno avanza en un contexto personal completamente renovado, se han sumado a la compleja narrativa que rodea a una de las separaciones más comentadas del año.