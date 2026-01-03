Sale a la luz el secreto de Terelu Campos que casi nadie conoce: «Una situación complicada»

Terelu Campos ha vuelto a convertirse en noticia, esta vez no por una decisión personal ni por una declaración propia, sino por una circunstancia profesional que ha terminado revelando una situación íntima que hasta ahora apenas había trascendido. Aunque ante las cámaras mantiene una actitud serena y profesional, la colaboradora de televisión estaría atravesando un momento emocionalmente delicado debido al conflicto abierto entre Mar Flores y Carlo Costanzia padre, una situación que la afecta de forma directa en el plano familiar y personal.

Este aspecto, desconocido para gran parte del público, ha salido a la luz gracias a Kike Calleja, periodista y amigo íntimo de Terelu, quien ha confirmado que, pese a su aparente fortaleza, la comunicadora lo está pasando mal. «Es una situación complicada», ha reconocido, poniendo palabras a un malestar que la propia Terelu ha intentado mantener al margen del foco mediático.

La noche más complicada de Terelu Campos

La tensión se hizo visible durante la emisión del programa ¡De viernes!, espacio en el que Terelu Campos colabora habitualmente. Lejos de ser una noche rutinaria, la periodista acabó convirtiéndose, casi sin quererlo, en una de las protagonistas del programa. Los invitados de la velada tenían una relación directa con su entorno familiar, lo que colocó a la hija de María Teresa Campos en una posición especialmente comprometida.

Durante la emisión, Terelu tuvo que formular preguntas tanto a su consuegro, Carlo Costanzia padre, como a Paola Olmedo, ex mujer de su sobrino José María Almoguera. Dos entrevistas cargadas de contexto personal que hicieron inevitable que todas las miradas se posaran sobre ella, no solo por lo que preguntaba, sino por cómo lo hacía.

Fiel a su estilo, la colaboradora intentó mantener su vida privada fuera del plató y ceñirse a su papel profesional. Sin embargo, su actitud, sus silencios y ciertos matices en su forma de abordar los temas dejaron entrever que no se trataba de una noche sencilla. La dificultad de mantener una estricta neutralidad cuando los protagonistas forman parte de tu círculo más cercano quedó patente ante la audiencia.

Terelu Campos ha sido señalada

La actuación de Terelu Campos no pasó desapercibida y fue ampliamente comentada en el programa Fiesta, donde varios colaboradores analizaron la complicada tesitura a la que se enfrentó. Emma García fue clara al señalar que la situación no era fácil para ella, una opinión que rápidamente encontró respaldo entre sus compañeros.

Marisa Martín Blázquez subrayó que se trataba del suegro de su hija y que, aun así, Terelu había intentado mantener una postura objetiva dentro de lo posible. Otros colaboradores, como Saúl, consideraron que era un asunto en el que resultaba difícil no posicionarse, interpretando que su cautela podía leerse como una cercanía hacia Carlo Costanzia. Aurelio Manzano, por su parte, mostró ciertas dudas respecto a algunos comentarios de la periodista durante el programa.

Kike Calleja defiende a su amiga

Ante las críticas y los análisis, Kike Calleja decidió salir públicamente en defensa de su amiga. El periodista fue tajante al recordar que Terelu no estaba sentada en el plató como protagonista de la polémica, sino como entrevistadora. «Se está pidiendo a una compañera que se posicione mientras hace su trabajo. Si se posiciona al lado de Carlo, malo; y si lo hace del lado de Mar, peor», explicó.

Según Calleja, cualquier postura que adoptara Terelu acabaría teniendo consecuencias familiares, lo que convierte la situación en un auténtico equilibrio imposible. Además, explicó que la diferencia de tono entre las entrevistas a Carlo Costanzia y Paola Olmedo responde al distinto grado de información que maneja la colaboradora sobre cada caso.

En el caso de Paola, Terelu conocería con mayor profundidad los detalles por su contacto directo con su sobrino, lo que le permitiría abordar la entrevista con más libertad. Respecto a Carlo, Calleja señaló que la periodista no ha tenido acceso a todas las pruebas y, por tanto, no puede cuestionar determinadas afirmaciones sin ese respaldo, lo que explica su actitud más contenida.

El conflicto de la familia

El trasfondo de toda esta tensión es el enfrentamiento abierto entre Carlo Costanzia padre y Mar Flores. Durante su entrevista, el empresario italiano confirmó su decisión de emprender acciones legales contra la modelo por las declaraciones realizadas tanto en sus memorias como en diversas entrevistas, en las que relató episodios muy delicados vividos durante y después de su relación.

Por el momento, no se ha producido ninguna demanda formal, ya que el proceso requiere previamente un acto de conciliación. No obstante, Carlo Costanzia ha adelantado públicamente que no tiene intención de llegar a ningún acuerdo y que el procedimiento legal ya está en marcha, lo que anticipa un conflicto largo y complejo.

Kike Calleja también ha aportado información sobre la reacción de Mar Flores a estas declaraciones. Según explicó, la modelo no siguió la entrevista en directo, aunque fue informada puntualmente de lo que se estaba diciendo. Desde su entorno aseguran que se encuentra tranquila, consciente de que aún no ha recibido ninguna notificación judicial y segura de contar con pruebas suficientes para respaldar su versión de los hechos.

Lejos de la exposición mediática, Mar Flores pasará la Navidad con su familia, intentando mantenerse al margen de una polémica que sigue creciendo y que, inevitablemente, afecta a más personas de su entorno.