Quién es Kike Calleja: su edad, su relación con Raquel Abad y ¿su vínculo con Jesús Calleja?

Kike Calleja es uno de los periodistas y colaboradores más conocidos de nuestro país gracias a su paso por programas tan emblemáticos como Sálvame, donde fue uno de los reporteros más conocidos y veteranos del formato. Este sevillano fue uno de los grandes amores de Terelu Campos, aunque ambos pudieron (y supieron) llevar su relación con cierta discreción, aunque por sus profesiones era muy complicado guardarlo en absoluto secreto, aunque contaron con la ayuda de sus compañeros de cadena. Ahora que vuelve como concursante a SV All Stars 2, es buen momento de hacer un repaso de su vida y descubrir cómo es su relación con su mujer y el vínculo que muchos creen que tiene con el aventurero Jesús Calleja, que es una estrella de Mediaset.

Se trasladó a Madrid siendo muy joven para estudiar Periodismo, momento en el que comenzó su carrera y ha trabajado en casi todas las cadenas de televisión, desde TVE, pasando por Antena 3 y en Telecinco, donde ha pasado más tiempo. En su currículum figuran programas como Gente, Dónde estás corazón, El programa de Ana Rosa, Vuélveme Loca y Sálvame, donde fue uno de los reporteros más conocidos. Fue, precisamente, en el programa de Jorge Javier Vázquez, donde conoció a la mujer que le haría cambiar de bando y saltar a ser un personaje. Acostumbrado a perseguir a los famosos, en el año 2017 las miradas se fijaban en él debido a su relación con Terelu Campos, con la que estuvo saliendo cuando se recuperaba del primer cáncer que tuvo.

Aunque consiguieron llevarlo en secreto, con el paso de los años confirmaron su romance, aunque lo suyo fue algo fugaz y que no llegó a nada serio. Tal y como lo ha contado en alguna revista, puede que sea el último hombre con el que tuvo sexo la hija de María Teresa Campos, ya que lleva años sin tener relaciones, al menos eso ha dicho.

Lejos de aprovecharse de ello, Kike no quiere hablar demasiado de aquello y desde entonces es un fiel escudero de la familia Campos, apoyando siempre que puede a Carmen Borrego, la propia Terelu y a su hija Alejandra. Con ella trabajó mano a mano en la escritura de Frente al espejo, un libro en el que la presentadora contaba sus vivencias más íntimas.

Tras el final de Sálvame, Calleja ha saltado a programas como Fiesta y Vamos a ver, donde ha vuelto a dar sus grandes exclusivas, aunque también ha sido protagonista de la actualidad por su salto a concursante de realities.

En 2024 se convirtió en concursante de Supervivientes, coincidiendo en Honduras con su amiga Carmen Borrego, por lo que fue un gran apoyo para ella. Su principal enemigo en la isla fue Ángel Cristo, con el que tuvo varios encontronazos y fue uno de los que le plantó cara durante semanas. Aunque no llegó a la final, dejó un gran sabor de boca por su predisposición.

¿Quién es la pareja de Kike Calleja?

Pero su relación con Terelu es cosa del pasado, ya que en su vida se cruzó Raquel Abad, ex concursante de Gran Hermano 7, donde quedó en tercera posición. Ambos han sido una de las parejas más sólidas del panorama social, llegando a casarse en el año 2022 después de cinco años de noviazgo. A la boda no faltaron las Campos, además de muchos otros personajes de Mediaset.

Kike comparte nombre y apellido con el hermano del aventurero Jesús Calleja, que también ha trabajado en Mediaset, aunque en realidad no tienen nada que ver. Mientras la familia de Kike Calleja (el periodista) es sevillana, los Calleja aventureros (Jesús y Kike) son leoneses, por lo que les separan muchos kilómetros.