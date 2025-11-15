Javier Calvo habla tras su ruptura con Javier Ambrossi y deja sin palabras: «Me hizo olvidarme…»

Todos se han quedado sin palabras tras lo último que ha sucedido. Javier Calvo ha optado por pronunciarse en un momento especialmente delicado de su vida, y lo ha hecho con un mensaje que ha dejado entrever tanto su vulnerabilidad como la necesidad de encontrar refugio en medio del revuelo mediático. La ruptura con Javier Ambrossi, después de 13 años de relación, no solo marca el final de una historia sentimental muy conocida en el mundo audiovisual, sino también el comienzo de un proceso de reajuste personal que él mismo ha decidido mostrar sin dramatismos, pero con notable honestidad.

A través de su cuenta de Instagram, explicó que una visita al cine, concretamente para ver Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, le permitió desconectar momentáneamente de los sentimientos cruzados que atraviesa estos días, describiendo la película como una obra que lo ayudó a «olvidarse un poco del mundo». Ese comentario, aparentemente sencillo, refleja una necesidad profunda de encontrar espacios de calma en medio de una transición emocional que se ha hecho pública sin que él pudiera evitarlo.

Su mensaje, más allá de la recomendación cinematográfica, suena a confesión íntima camuflada bajo la reseña cultural. Sin mencionarlo explícitamente, Calvo deja entrever que se encuentra en una etapa de decisiones difíciles, de caminos que se bifurcan y de una inevitable introspección tras años compartiendo vida profesional y personal con Ambrossi.

La elección de esas palabras no parece casual: aludir a una historia sobre elecciones complejas y la valentía de seguir adelante conecta con el momento vital que él atraviesa, una especie de metáfora involuntaria sobre la transformación de su relación con quien fue su compañero inseparable. Esa transparencia, poco habitual en él, ha sido recibida con empatía por sus seguidores, que han interpretado el texto como una forma de situarse emocionalmente sin tener que recurrir a declaraciones más directas o dolorosas.

El futuro de Los Javis

Pese al impacto sentimental de la ruptura, la fase profesional de ambos permanece sorprendentemente intacta. Los dos continúan trabajando en La bola negra, la ambiciosa producción que han anunciado para 2026 y en la que exploran la figura de Lorca desde una óptica queer, fieles a la creatividad y al riesgo narrativo que siempre ha caracterizado su trabajo conjunto. Esta continuidad laboral muestra hasta qué punto han aprendido a compartimentar su vida.

Dicha capacidad para mantener intactas su colaboraciones incluso en circunstancias tan emocionales da cuenta de la solidez de un proyecto común que nació mucho antes de ser pareja y que, por lo que parece, no tiene intención de desaparecer. Eso sí, nadie debería sacar conclusiones precipitadas antes de tiempo porque se rumorea que Javier Ambrossi ha creado una empresa independiente.

La trayectoria de Los Javis demuestra precisamente esa alianza creativa que ha ido evolucionando con el tiempo. Desde sus primeras obras teatrales hasta el fenómeno cultural en que se convirtieron con La llamada, pasando por series tan influyentes como Paquita Salas, La Veneno, La Mesías o Mariliendre, su dúo artístico ha marcado un antes y un después en la industira audiovisual. Su participación en programas de televisión como Drag Race España u Operación Triunfo, así como su papel como presentadores de los Premios Goya de 2024 junto a Ana Belén, confirma que su fuerza como equipo trasciende las etiquetas sentimentales.

La nueva ilusión de Javier Ambrossi

Mientras Calvo intenta encontrar serenidad, la atención mediática también se ha desplazado hacia el otro protagonista de la historia. Según la revista ¡Hola!, Javier Ambrossi habría iniciado una nueva ilusión sentimental con un joven relacionado con el mundo audiovisual, un dato que, aunque no ha sido confirmado por el propio director, añade otra capa de complejidad al relato público de su ruptura.

Este nuevo vínculo habría surgido hace varios meses, según la publicación, lo que sugiere que el proceso de separación entre ambos podría haber sido más largo y pausado de lo que se intuía inicialmente. La noticia ha generado sorpresa entre los seguidores, que durante años vieron en Los Javis un ejemplo de estabilidad emocional.

Aun con este panorama sentimental en plena reorganización, lo cierto es que tanto Calvo como Ambrossi parecen decididos a continuar adelante sin renunciar a la madurez y al respeto mutuo que siempre los ha caracterizado. La ruptura ha dejado al público con preguntas inevitables, pero también con la sensación de que ambos están gestionando este cambio desde la honestidad emocional y la serenidad profesional.

Javier Calvo, con su breve pero revelador mensaje, ha mostrado que incluso los creadores más influyentes necesitan refugios para sobrellevar sus conflictos internos. Y quizá esa mezcla de fragilidad y determinación sea precisamente lo que explique por qué su obra conjunta ha logrado conectar con tanta gente durante más de una década. Todavía es pronto para sacar conclusiones de este tipo, pero todo hace pensar que, si la situación sigue así, estamos delante de unas de las rupturas más herméticas de los últimos tiempos.