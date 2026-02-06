Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa por lo que llega hoy a España: «Tormentas importantes»

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey por lo que llega hoy a España, tormentas importantes pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará de cerca, este experto no duda en apostar claramente por un elemento que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial.

Llegan tormentas importantes y sólo un genio como Jorge Rey es capaz de determinar lo que nos está esperando, por delante de algunos expertos como los de la AEMET. Este joven que nos ha dado alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con estos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Una novedad importante nos espera de cara a un fin de semana en el que parecerá que el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada.

Avisa por lo que llega hoy a España

A las puertas del fin de semana lo que nos está esperando es un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar generando un importante cambio de tendencia que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es momento de conocer algunos cambios que pueden acabar de convertirse en este plus de buenas sensaciones que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

España se prepara para un cambio que llegará después de una semana marcada por unas lluvias abundantes que han acabado siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que el tiempo, siempre acaba siendo el protagonista de cualquier actividad al aire libre.

Lo que puede pasar es un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo será posible. Un cambio radical que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey

La previsión del tiempo de Jorge Rey se adelanta a lo que tenemos por delante, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible.

Las redes sociales arden de tal manera en el que la llegada de un cambio que puede ser esencial. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Este tipo de detalles pueden convertirse en la antesala de algo más.

La AEMET lanza una advertencia para el fin de semana, con un temporal que se mantendrá en el tiempo: «El sábado 7 nuevos sistemas frontales cruzarán la Península, dando lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos. Podrían darse de nuevo precipitaciones persistentes a barlovento de las Béticas, donde no se descartan acumulados que superen nuevamente los 150 mm, del sistema Central, entorno del Estrecho y fachada mediterránea andaluza. En cuanto al viento, es posible que se produzcan rachas muy fuertes en el tercio sur y este peninsular, superándose localmente los 90 km/h, de manera más probable en el litoral andaluz. Respecto al temporal marítimo, continuará siendo significativo en Galicia, con tendencia a mejorar durante el día, y en Alborán, Baleares y, especialmente, Estrecho, donde se intensificará con fuerza 8 y mar combinada de 6 m. El domingo 8, se prevé que las altas presiones se establezcan en el sur peninsular, con las precipitaciones perdiendo intensidad respecto a los días anteriores, aunque podrán seguir registrándose acumulados importantes en las Béticas. Las rachas de viento muy fuertes quedarán restringidas al extremo sur, cuadrante sudeste y Baleares. De esta forma, y teniendo en cuenta la persistencia de la situación y del potencial impacto hidrológico asociado, se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días».

No vamos a soltar el paraguas en unas jornadas en las que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasarnos en estos días en los que el tiempo cobrará protagonismo. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en unos días de cambios destacados.