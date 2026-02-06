La AEMET activa el aviso especial en estas zonas de España: lo que nadie vio venir tras la borrasca Leonardo

Lo que nadie vio venir tras la borrasca Leonardo, la AEMET activa el aviso especial en estas zonas de España. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, ante algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de aprovechar al máximo determinados elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Estaremos pendientes de ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán en estas jornadas en las que el tiempo será protagonista.

Una nueva borrasca está a las puertas de aparecer en España, sin tregua y aún con el riesgo de Leonardo, tenemos por delante, la llegada de una Marta que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada, en estas jornadas de fin de semana. Es jora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando con algunos datos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Un giro radical que, sin duda alguna, nos trae una previsión del tiempo que nos traerá malas noticias.

Llega lo que nadie vio llegar tras la borrasca Leonardo

Esta borrasca que ha dejado unas cifras de récord en algunas partes del país, nos traerá un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a conocer. En estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es momento de tener en mente algunos elementos que, sin duda alguna, pueden convertirse en un antes y un después. Con un giro radical que, sin duda alguna, tenemos por delante y puede acabar convirtiéndose en algo clave. Es momento de saber qué puede pasar en unos días en los que parecerá que el tiempo nos acaba dando algunos detalles de transformación.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar cada uno de los elementos que pueden convertirse en un buen aliado de los cambios. Es momento de estar muy pendientes de este elemento que la borrasca Leonardo no vio venir. A partir de ahora vamos a ver llegar determinados elementos que esta previsión del tiempo del fin de semana nos trae.

Se activa el aviso especial de la AEMET en estas zonas de España

Estas zonas de España obligan a activar el aviso especial de la AEMET, ante el riesgo de un elemento que puede cambiarlo todo y que puede ser esencial. Es momento de saber lo que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en unas jornadas de fin de semana.

Tal y como explican desde la AEMET: «Se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte de la Península bajo la influencia de la borrasca Leonardo, estacionaria al sur de Irlanda y ya en fase madura. Así, predominarán los cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, siendo menos abundantes que en días previos. Se esperan precipitaciones, aunque de carácter débil y ocasional, en el Cantábrico, Baleares, fachada oriental y resto del nordeste peninsular, con un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en estas zonas. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia y del Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas, con posibilidad de ser localmente fuertes y/o persistentes. Asimismo, podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo en zonas del oeste peninsular y litoral sur. Se prevén nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de 1100/1500 m, pudiendo bajar en el noroeste a 900 m al final, y en las del sureste a partir de 1400/1800 m. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa al principio, tendiendo a poco nuboso. Bancos de niebla matinales en regiones de montaña. Descensos generalizados de las temperaturas, con las mínimas al final del día, en la Península y Canarias. Solamente en el tercio nordeste peninsular las temperaturas máximas aumentarán y las mínimas permanecerán sin cambios. En Baleares, mínimas sin cambios y máximas en descenso. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Galicia y del Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas. Rachas muy fuertes de viento de oeste y en interiores de la fachada oriental, sistemas Béticos, montañas del extremo norte, Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular. Predominará el viento moderado del oeste y suroeste en la Península y Baleares, flojo en el interior del tercio nordeste peninsular y alcanzando intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular. Se esperan además rachas muy fuertes en interiores de la fachada oriental, sistemas Béticos y montañas del extremo norte. En Canarias, viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte».