El increíble cambio físico de Josep María Mainat: alimentación, gimnasio y 200.000 euros

El cambio físico de Josep María Mainat, que ha sorprendido a todo el mundo, es fruto de un proceso de transformación que él mismo ha abordado con una determinación que llama la atención, especialmente teniendo en cuenta que está a punto de cumplir 80 años.

Sus primeras imágenes se hicieron públicas en mayo, cuando modificó su foto de perfil en X y provocó un aluvión de comentarios de incredulidad, al punto de que muchos se preguntaban si había pasado por un avanzado programa de edición. Con la ironía que le acompaña desde sus tiempos al frente de la televisión, respondió diciendo que lo único retocado era él mismo, dando pie a un debate que sigue abierto sobre hasta qué punto su cambio se basa en procedimientos médicos, hábitos personales o tratamientos de vanguardia que no están al alcance de cualquiera.

Tras la difusión de aquella fotografía, comenzaron a conocerse detalles acerca del itinerario que ha seguido José María Mainat para rejuvenecer su imagen, un plan que combina intervenciones estéticas, programas de suplementación y rutinas diarias diseñadas con precisión.

En varios espacios televisivos se ha explicado que el ex productor ha pasado por revisiones hormonales específicas, ha recurrido a asesoramiento profesional para modificar su alimentación y se ha introducido en el ámbito de la llamada «medicina de la longevidad», una disciplina en plena expansión y que trabaja con protocolos inspirados en estudios científicos recientes. La especialista Mariana Xada, invitada en el programa Vamos a Ver, fue una de las voces más contundentes al advertir que, aunque algunas de estas prácticas tienen base científica, otras requieren controles estrictos y una adecuada justificación médica para evitar efectos adversos que pueden pasar inadvertidos al principio.

El productor reapareció públicamente en julio, cuando asistió al funeral de Toni Cruz, su socio y amigo, con quien fundó Gestmusic en los años ochenta y con quien compartió éxitos como Operación Triunfo. Su aspecto en ese acto fue uno de los temas más comentados, ya que no solo lucía más delgado sino que también mostraba un notable cambio facial, una dentadura renovada y un cabello más frondoso gracias a un implante capilar reciente.

Además, explicó que había incorporado entrenamientos diarios, sesiones de musculación tres veces por semana, baños fríos que estimulan la circulación y una serie de suplementos que, según dijo, cuentan con respaldo científico. Todo ello demuestra un compromiso casi obsesivo con la idea de mantenerse joven, algo que, en su caso, parece haber alcanzado niveles inéditos.

Mainat ha recurrido a la testosterona

La parte más controvertida de su transformación es el uso de tratamientos hormonales que, según ha trascendido, incluyen inyecciones de testosterona y hormona del crecimiento, sustancias que en España están altamente reguladas y que solo se administran en condiciones médicas concretas. Mainat ha reconocido esta parte del proceso y ha afirmado que forma parte de un programa de longevidad cuyo objetivo final es alcanzar los 120 años con un aspecto lo más juvenil posible, un propósito que ha generado opiniones divididas entre médicos y espectadores.

Su discurso se alinea con tendencias de envejecimiento saludable que tienen gran éxito en Estados Unidos, donde clínicas especializadas ofrecen estos servicios como parte de un pack que mezcla medicina, bienestar y estética avanzada.

¿Cúanto cuesta este proceso?

En Vamos a Ver, la presentadora Patricia Pardo explicó que el coste del proceso que está siguiendo Mainat asciende ya a los 200.000 euros, una cifra que ilustra el nivel de complejidad del tratamiento y el tipo de recursos necesarios para llevarlo a cabo con garantías. La doctora Xada matizó que parte de las decisiones del productor son acertadas, pero insistió en que las hormonas solo deben usarse cuando están indicadas y con análisis frecuentes que permitan ajustar dosis o suspenderlas si aparecen riesgos.

La experta también recordó que la hormona del crecimiento rara vez se administra a adultos en España, salvo en casos muy concretos, lo que indica que José María podría estar recurriendo a centros extranjeros donde las regulaciones son distintas y donde este tipo de terapias se ofertan con más facilidad. Respecto a la testosterona, explicó que sí se emplea con mayor frecuencia, pero siempre bajo controles estrictos porque puede alterar parámetros cardiovasculares y metabólicos si no está correctamente indicada.

Todo lo que hemos contado ha reabierto el debate sobre los límites de la medicina antienvejecimiento, un campo que genera altas expectativas entre quienes buscan prolongar su juventud, pero que, como en el caso de Mainat, también plantea interrogantes éticos, sanitarios y sociales sobre hasta dónde es aconsejable llegar para ganar tiempo al reloj biológico.