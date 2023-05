Un famoso español aparece con un ojo morado en un photocall y lo cuenta todo: «Me han pegado»

Los famosos españoles siempre dan lo mejor de ellos para generar contenido. La crónica social está plagada de estrellas y cada vez hay más competencia. Recientemente ha salido a la luz una confesión que ha dejado al público sin palabras. Un cantante muy conocido ha posado ante las cámaras y la prensa se ha dado cuenta de que tenía un ojo morado. Al ser preguntado sobre el tema ha sido muy claro: “Me han pegado”. Después ha dado explicaciones. Sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. ¿Quién es el artista que está implicado en este asunto tan escabroso?

La identidad del famoso

Como no podía ser de otra forma, la celebridad que ha posado con un ojo morado es Omar Montes, cantante y ganador de ‘Supervivientes’. Recordemos que se hizo conocido por ser novio de Isa Pantoja, pero ya no la necesita para llamar la atención de los medios. Le invitan a todos los eventos importantes y en uno de ellos ha confesado lo último que ha pasado. Sí, le han agredido, pero hay una explicación. Asegura que todo ha sucedido mientras estaba boxeando. “Son gajes del oficio. Estoy entrenando, me han dado unas tortas”, ha explicado con total naturalidad.

Recordemos que Omar fue boxeador profesional en la categoría de boxeo wellness. Sigue practicando el citado deporte, a pesar de que ahora le dedique más tiempo a la música. El cantante ha saltado de polémica en polémica hasta convertirse en una estrella, por eso todo muchos sospecharon algo extraño cuando apareció con un ojo marcado. Él conoce muy bien cómo funciona el mundo del espectáculo y se adelantó a sus detractores. No es la primera vez que se lleva un disgusto por un malentendido.

Omar Montes es boxeador profesional

Omar ha hablado en más de una ocasión de su pasado. Presume de sus orígenes humildes y aseguran que le han marcado mucho. Toda su vida gira alrededor del mismo concepto: no perder el norte. Antes de hacerse tan famoso era boxeador y asegura que le iba muy bien. “Hice 80 peleas amateur, de ellas solo perdí 7 u 8. Como profesional estoy invicto. Gané las dos que hice por KO en el primer asalto”, comentó en una ocasión. Pero la familia Pantoja se cruzó en su camino y su rumbo cambió de repente.

¿Qué sentía Omar Montes por Isa Pantoja? Dicen que se acercó a ella por intereses mediáticos, pero lo cierto es que ha sabido desaparecer a tiempo. En alguna ocasión ha hablado de la familia, entre otras cosas porque se hizo muy amigo de Isabel, la matriarca. Pero es cierto que no ha destapado ningún secreto.

Las polémicas de Omar

Cada uno llama la atención por algo y Omar Montes siempre se ha caracterizado por ser poco discreto. Tanto por su ropa como por su comportamiento. Hace poco un grupo de personas se puso en contacto con varios periodistas. Estuvieron con Omar en el cine, no le conocían de nada, pero él se tomó demasiadas libertades. No dejó que nadie viera la película. Es solo uno de los problemas a los que se ha enfrentado en los últimos tiempos.