La faceta más desconocida de Omar Montes: cuántos hijos tiene y su relación con la madre

Omar Montes es uno de los artistas más conocidos de nuestro país que tiene una faceta desconocida como padre. Este joven de 34 años es padre, además de cantante conocido, ejerce también en este ámbito con la máxima privacidad posible. Esta parte de su vida intentarla tratarla a parte de su día a día como estrella. Sabe que es la misión más importante que tendrá por lo que no dudará en intentar hacerlo lo mejor posible. Este es el número de hijos que tiene Omar Montes y cuál es su relación con la madre.

La faceta más desconocida de Omar Montes como padre

Con solo 23 años Omar Montes se convirtió en padre, era el año 2012 y no dudó en asumir sus responsabilidades. Siendo casi un adolescente o quizás muy consciente de lo que estaba pasando en su vida, se convirtió en padre cuando muchos otros jóvenes solo piensan en salir. Tuvo que madurar de golpe por el bien de su pequeño.

Al bebé le pusieron su mismo nombre, así que hay un Omar Montes de 11 años que tiene un padre famoso que quizás muchas personas conocen su faceta como cantante, pero pocos lo han visto ejerciendo de padre. Jesús Calleja fue el presentador que sacó a la luz esta parte casi secreta de Montes, consiguiendo emocionar a media España.

Según le contó Montes sobre su paternidad tan temprana: “Tuve un hijo muy jovencito, con 23 años. Entonces no tenía trabajo, no tenía muchas oportunidades… Si pudiera volver atrás hay cosas que no hubiera hecho… O sí, porque ver pasar hambre a mi hijo…” El joven Omar llegó incluso a robar pañales para su pequeño, uno de los elementos más caros y que más bebés utilizan.

Tal como dijo en el mismo programa de Calleja: “No es algo de lo que esté orgulloso, pero ver pasar hambre a mi hijo eso no va a pasar”. Por suerte, el cantante consiguió un cambio de vida con su música. Pese a conseguir mucho dinero, no quiere separarse de su hijo por lo que sigue viviendo en su barrio de toda la vida.

Nuria Hidalgo es la madre del hijo de Omar Montes con quien acordaron llevarse bien por el bienestar del pequeño. Montes pasa una pensión para la manutención de su hijo que ahora con su sueldo de estrella de la música puede permitirse darle cualquier capricho que tenga, más allá de la mejor educación posible.