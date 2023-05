Omar Montes (34) vuelve a ser noticia. Y de nuevo, por su polémica presencia en un evento que ha alertado (y mucho) a sus fans. Ha sido concretamente durante la presentación de Tu sí este viernes, el single con el que la influencer Mar Lucas (20) se ha lanzado a la industria musical, donde el natural de Pan Bendito ha reaparecido. Lo ha hecho con un atuendo informal y con el ojo casi a tono con el fondo photocall del evento: morado. Pero ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado al cantante?

Pese a que en un primer momento Omar Montes se negó a hablar ante las cámaras, finalmente accedía y explicaba que a los periodistas que entrenando «le habían pegado alguna que otra torta. Gajes del oficio. Estoy entrenando, estoy todo el día haciendo flexiones y me han dado unas tortas». Cabe recordar en este sentido, que Omar, además de ser uno de los artistas españoles que más triunfa entre los adolescente en nuestro país, es boxeador. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que el intérprete de Patio de la cárcel ha contado su trayectoria en el ring. «Fui campeón de España varias veces, y los dos últimos campeonatos de España que hice los gabé por KO», contó a Dani Mateo durante una entrevista en Zapeando.

«Y lo de kick boxing (una forma de boxeo, basados en patadas y puñetazos) no sé si lo habéis visto. Me robaron el campeonato de Europa. Ahí dejé de pelear porque me cogí un rebote muy chungo. Yo, con 11 o 12 años, era gordito, y por gitano y moro he tenido siempre mucho rechazo (…). Me pegaban, me hacían bullying. Recuerdo tener que llevar siempre dos bocadillos, uno por si me lo robaban y otro para comérmelo. Me di cuenta de que el boxeo podría ser fácilmente el salvavidas de mi vida», añadió.

Sea como fuere, lo cierto es que este altercado de Omar coincide en el tiempo con la recuperación de Pablo Motos, que fue operado de urgencias el pasado 8 de mayo, precisamente, tras recibir un golpe por parte de Omar mientras ambos practicaban boxeo. «Os tengo que contar algo personal, el pasado viernes practicando boxeo me rompí el 90% del tríceps. Es una avería muy seria, se me quedó solo un hilito sujetando el músculo. Me tuvieron que operar de urgencia, y la verdad es que todavía sigo afectado porque todo pasó muy de prisa a partir de ese momento», explicó Motos.

Su colaboración con Shakira

En el mismo evento, Omar Montes fue preguntado por los rumores que apuntaban a una posible colaboración con Shakira (46). Un hecho que el cantante no dudó en confirmar: «Por supuesto que es cierto. Estamos a ver si me da para sacarlo para el verano», desveló.

Asimismo, Omar reconoció que le había encantado la última canción de la colombiana, Acróstico, que sólo en Youtube, ya acumula más de cincuenta y tres visualizaciones. Cifras de éxito que, sin embargo, no tienen nada que ver (de momento) a las que obtuvo en su colaboración con el productor argentino Bizarrap: Music Session Vol. 53, la cual tuvo millones de reproducciones y rompió varios récords.