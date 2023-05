La impactante declaración del presentador más famoso de España: «Me sacó de… «

Hay presentadores que llevan prácticamente toda la vida en televisión y todavía desconocemos algunos aspectos de su privacidad. ¿Quieren saber qué es lo último que ha pasado? Un conocido rostro de Telecinco ha desvelado quién es su ángel de la guarda. Da dado unas declaraciones muy sorprendentes y se ha metido al público en el bolsillo. ¿De quién estamos hablando? Antes de desvelar su identidad recordemos que en Mediaset se están haciendo muchos cambios, así que es importante contar con el apoyo de los espectadores.

La identidad del presentador

Estamos hablando de Christian Gálvez, uno de los rostros más enigmáticos de la televisión. Empezó trabajando de reportero y en estos momentos es un presentador estrella. Lleva mucho tiempo dedicándose a la comunicación, pero siempre ha sido muy reservado. Desde que mantiene una relación sentimental con Patricia Pardo todo ha cambiado y es bastante más cercano. Ya no esconde su sentimientos, por eso se ha sincerado con uno de los concursantes de ’25 Palabras’, el programa que conduce en Telecinco.

“Llevaba mucho tiempo esperando este momento”, ha empezado diciendo. Christian quería confesarse, lo quería hacer desde hacía meses, pero no encontraba la situación perfecta. Ha elegido su concurso para dar el paso más esperado: ha abierto su corazón. “No sé si ustedes creen, los que están en casa, en los ángeles de la guarda, esos seres de luz que en un determinado momento de tu vida llegan, te acompañan y te iluminan el camino. Yo tengo algunos: Rafa, mi director, Rubén, mi sensei, Pati, mi chica y otro de ellos le conocí encima de un escenario y me enamoré de él profesionalmente”.

Christian Gálvez hace su confesión más emotiva

Christian Gálvez ha explicado que estaba atravesando una mala racha y se puso en contacto con un artista al que admiraba mucho. Sorprendentemente le contestó y empezaron una bonita amistad. “Fui a verle a un espectáculo y me volví a enamorar profesionalmente de él. Y en mitad de la pandemia le llamé, me lo cogió, le dije que quería trabajar con él sí o sí y me volví a enamorar, pero esta vez de la persona”, ha desvelado.

“Víctor, llevaba mucho tiempo deseando hacer esto en la tele porque en mis peores momentos, cuando muchos me faltaron, estuviste a mi lado. Estuviste cuando lo pasé muy mal, estuviste cuando lo pasé muy bien, estuviste siempre cuando me equivoqué, estuviste sobre todo cuando acerté. Nunca pediste nada a cambio. Y quería decirte una cosa aquí en el programa: que eres una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida y que te quiero, hermano”.

¿Qué le pasó a Christian?

El novio de Patricia Pardo solamente ha dicho que su amigo artista le rescató de un túnel sin salida. “Me sacó de un pozo sin luz”, ha desvelado. No ha dado demasiados detalles, como decimos siempre ha sido muy reservado. De hecho nadie esperaba que hiciera una confesión de estas características. Christian se ha convertido en tendencia desde que ha decidido hablar y sincerarse delante de cámaras.