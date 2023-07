La famosa cantante española que jamás imaginarías que está en la lista de morosos de Hacienda

Nuestros famosos no dejan de sorprendernos. Se ha publicado la lista de morosos de Hacienda de 2023 y el público está realmente sorprendido porque hay nombres que nadie esperaba. Algunos eran evidentes porque ciertos periodistas ya lo habían anunciado. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Makoke atraviesa una situación económica delicada. Ella misma lo ha reconocido. Tiene una deuda de 954.588,93 euros, por eso está concursando en el nuevo programa de Telecinco.

Sin embargo, el nombre que más ha llamado la atención no es el suyo. Es el de una famosa cantante que supuestamente ya había solucionado su situación. Hace unos años se publicó que tenía problemas financieros y ella misma asumió que era verdad. Muchos pensaban que ya no quedaba nada de esta época, pero no es así. Concretamente debe 856.737,39 euros. ¿De quién estamos hablando?

La identidad de la cantante

La artista que tiene problemas es Merche. A todo el mundo le ha sorprendido porque nunca ha dejado de trabajar. En el pasado se publicó que estaba en crisis, pero ella hizo unas declaraciones asegurando que todo estaba resuelto y que solo había sido una mala época. Por eso han extrañado tanto las últimas informaciones. Su situación se ha complicado. Realmente es algo que le pasa a muchos artistas conocidos. De hecho ahora se dice que Alejandro Sanz también tiene una crisis financiera. Supuestamente necesita liquidez y va a vender su finca de Extremadura.

Merche no tiene tantas propiedades importantes como Alejandro Sanz, pero es una trabajadora nata. En su momento explicó que tenía muchos proyectos y que gracias a los mismos su economía estaba salvada. “Eso es pasado, hace mucho tiempo ya de eso, cuanto más lo vais a decir”, dijo cuando le preguntaron sobre este tema. “Dios mío de mi alma. Afortunadamente todo va muy bien, no paro de trabajar, estoy en plena promoción de mi octavo trabajo. Son cosas que salieron hace dos años y todavía estáis erre que erre, pero la vida continúa con una sonrisa”.

La verdadera situación de Merche

La cantante tiene a sus espaldas un ejército de fans muy poderoso que no tardó en dar la cara por ella. Todo hacía pensar que sus problemas formaban parte del pasado. Entonces, ¿por qué su nombre aparece en la nueva lista? Es posible que dé explicaciones, aunque siempre ha dejado las cosas claras. Marca bien los límites y no consiente que se crucen ciertas líneas rojas. Igual que muchos artistas, quiere que solamente se hable de ella por su talento.

Su secreto para trufar

Merche segura que ha superado sus problemas económicos gracias a su capacidad de trabajo. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Ella misma ha explicado que tiene público de todas las edades y eso le hace tener muchos proyectos.

“Tengo público de muchas edades, desde abuelitos hasta de mi edad y los de veintitantos, que sus padres se lo han inculcado. No sé por qué. Aparte de mis canciones, en las que hablo de amor, de desamor o lanzo mensajes de tolerancia, creo que mi forma de ser también ha tenido que ver en todo ese amplio abanico que me sigue”.