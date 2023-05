La famosa española que ha confesado haberse comido una parte de su cuerpo

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a hacer cosas extrañas. Relaciones que nadie espera, rupturas por motivos sorprendentes, maternidades a edades avanzadas, pero esta historia supera a todas las anteriores. Un rostro muy conocido en España ha concedido una entrevista y ha confesado que ha sucumbido al canibalismo. Al ver la cara de sus entrevistadores ha explicado todo al detalle. ¿Quieren saber de quién estamos hablando? Podemos adelantar que es una de las influencers mejores valoradas del momento.

La identidad de la famosa

¡Sorpresa! Estamos hablando de Paula Gonu. La influencer se ha sentado a hablar en el famoso podcast Club 113, espacio presentado por Nil Ojeda, Goorgo y Werlyb. Siempre consiguen que sus invitado se sinceren y desvelen confesiones inesperadas, pero lo que hecho Paula va un paso más allá. La influencer se ha sentido acorralada porque en mitad del podcast le han dicho: «Tú te has comido tu menisco». La creadora de contenido no se lo ha tomado mal, pero no ha tenido más remedio que destapar esta historia tan extraña. De hecho ha explicado que nunca lo ha tenido como un secreto, al contrario. Es una anécdota que suele compartir con sus amigos.

Paula Gonu adora la cocina y ha explicado que le vino una idea muy loca: hacer una salsa boloñesa con los restos del menisco que le habían apuntado. Cuenta que lo tenía «demasiado grande», tuvo un accidente y el médico se lo tuvo que quitar. ¿Qué pasó? Que el doctor era íntimo amigo suyo y ella le pidió que si podía dejarla despierta durante la operación para enterarse de todo. Tenía curiosidad. «Tenía buen rollo con el doctor y le dije quiero estar despierta para ver la operación. Me preguntó si, estando despierta, quería ver la pantalla donde se ve lo que va tocando e íbamos comentando la operación».

Paula Gonu lo cuenta todo

Paula ha explicado que el doctor, de una forma natural, le entregó el menisco cuando terminó la operación. «Es tuyo», le dijo con una sonrisa. Eso sí antes se lo metió en un bote con alcohol para que se conservara bien y ella pudiera hacer lo que considerase oportuno. Al tiempo le hizo una broma a su pareja, broma que acabó haciéndose realidad. «A la semana o así, hablando con la pareja que tenía en ese momento, con la coña, le dije ‘es que me lo quiero comer, que es mío’ y así pasó». La influencer ha desvelado que se hizo «una boloñesa» y metió el menisco.

Al ver la cara que estaban poniendo sus entrevistadores les reprochó: «Es mío y estaba limpio. Era un trozo. Seguro que os habéis comido cosas peores». Esta excusa no ha sido suficiente. Nil Ojeda, Goorgo y Werlyb se quedaron realmente sorprendidos y el público también.

La otra confesión de Gonu

Paula se ha sincerado como nunca. Prueba de ello es que también ha contado que pasó por quirófano para retocarse la nariz. Asegura que no le gusta la gente que pone excusas, ella quiere contar la verdad y decir que ha pedido ayuda porque no se sentía cómoda. «No me gustan las excusas para retoques que son puramente estéticos. No dejaba de pensarlo y no quería pensarlo más. Había solución, no me daba miedo y podía permitírmelo».