Este domingo, Makoke se volvió a convertir en una de las protagonistas de la tarde en ‘Viva la vida’. Después de hacerse público que Kiko Matamoros había vetado su participación en ‘Supervivientes 2022’, la colaboradora ha reaparecido en el plató del programa de Emma García.

Fue el propio Kiko Matamoros el que tras muchas especulaciones, reveló en ‘Sálvame’ que había vetado a Makoke para que no fuera a ‘Supervivientes’, bajándose incluso el sueldo que recibiría si fuera él, con tal de no convivir con su ex mujer en Honduras.

Esta decisión habría afectado en gran medida a la colaboradora de ‘Viva la vida’, ya que veía en el reality de supervivencia una oportunidad para recaudar dinero. “Estoy pasando un mal momento económico, eso es así”, confesó Makoke.

Alejandra Rubio y Makoke se reencuentran tras varios meses sin verse: «Yo creo que no me pediste perdón» #VivaLaVida494 https://t.co/TTLwGLgWBK — Telecinco (@telecincoes) March 27, 2022

En ese momento, los colaboradores de ‘Viva la vida’ han cuestionado como puede llevar Makoke ese tren de vida, cuando está pasando un momento económico delicado. A lo que ella misma ha revelado que: «Por ayuda de Instagram, por ayuda de amigos, o por el trabajo que puedo realizar y que no me embargan, intento hacer la mejor vida posible, y montármelo lo mejor que pueda, sin hacer daño a nadie ni robar a nadie», ha respondido.

«Tengo una situación económica que está judicializada por la que estoy luchando. En mi economía tengo que hacer Tetris muchas veces, es verdad, no me jacto de ello, pero estoy luchando por ello. Mi situación actual no es cómoda», añadió.

En cuanto a su participación en ‘Supervivientes 2022’, la colaboradora no ha ocultado su decepción con su ex marido, Kiko Matamoros, pues este año quería participar en el reality: “me apetecía, me sentía fuerte”, reconoció.