Desde que se divorciaran hace tres años, Makoke continúa en un conflicto público y judicial con la que fuera su pareja, Kiko Matamoros, por las deudas que contrajeron durante su matrimonio.

El pasado domingo, la andaluza ha comentado en el programa de ‘Viva la vida’ que está atravesando una etapa económica un tanto complicada. Seguidamente, se mostró muy molesta tras el veto de su expareja para que no participe en la próxima edición de ‘Supervivientes’.

El asombro llegaría al plató de ‘Sálvame’, donde el colaborador manifestó no entender los motivos que podían llevar a su exmujer a concursar con él si había intentado poner una orden de alejamiento contra él.

Ante el desconcierto de tal acusación, Makoke ha desmentido dichas afirmaciones: “Jamás he pedido una orden de alejamiento, y lo puedo demostrar porque está en los papeles” confesaba la colaboradora.

Kiko Matamoros, sobre su «veto» a Makoke en #Supervivientes: «Me he bajado el caché para que no vaya» https://t.co/5GbG4yuMQb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 23, 2022

Seguidamente sumaba su versión de los hechos: “A mí la jueza me ofreció una orden de alejamiento y yo la decliné, porque no tengo miedo físico a Kiko y menos en una isla estando rodeados de cámaras, es que es absurdo”.

A pesar de que las acusaciones de su exmarido no serían ciertas, aseguró saber cuales son los verdaderos motivos por los que Kiko Matamoros vetaría a la modelo: “Es la única forma que tiene ya de hacerme daño, de atacarme, ya no tiene más maneras de hacerme daño, ya no le queda otra. Ya no puede ir a una televisión a decir las barbaridades que ha dicho en otros programas porque está judicializado”.

Eso sí, por el momento no parece dar por perdida su participación en el concurso: “Ojalá fuéramos a Supervivientes y llegáramos a un entendimiento, si hemos convivido 20 años, ¿no vamos a poder convivir tres meses? Han pasado tres años en la vida, y como dice Séneca «si quieres ser feliz, olvídate del pasado y no pienses en el futuro», pues yo anclada en el pasado no estoy” concluía la colaboradora.