El pasado miércoles 23 de marzo, ‘Sálvame’ no dudó en abordar un tema que está dando de qué hablar: la complicada situación económica que atraviesa Makoke. A pesar de su proyecto empresarial y su puesto como colaboradora de ‘Viva la vida’, parece que las cuentas no salen. Por ese mismo motivo, las esperanzas de la andaluza estaban puestas en ‘Supervivientes 2022’. Se trata de un reality con el que la ex mujer de Kiko Matamoros conseguiría sanear sus cuentas.

Lo que ella no esperaba es que, de un momento a otro, iba a caerse de la lista de posibles concursantes de esta esperada edición. Y todo por un veto de Kiko Matamoros. Esta información fue adelantada por ‘Lecturas’ y el tertuliano, en el programa de ayer, terminó por confirmarlo. De hecho, fue más allá: “Me he bajado el caché para que no vaya”.

Por lo tanto, es más que evidente que Kiko Matamoros está dispuesto a todo para evitar verse las caras con Makoke en Honduras. Por si fuera poco, cabe destacar que parece que todo apunta a que, finalmente, este va a ser el año en el que cumpla su sueño de participar en ‘Supervivientes 2022’ para vivir esta experiencia tan sumamente extrema.

Kiko Matamoros, sobre su «veto» a Makoke en #Supervivientes: «Me he bajado el caché para que no vaya» https://t.co/5GbG4yuMQb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 23, 2022

Debemos tener en cuenta que este reality se caracteriza por la falta de comida, las duras pruebas e, incluso, las inclemencias del tiempo. Factores que, unidos a la convivencia, hacen que esta experiencia sea uno de los retos más grandes a los que va a enfrentarse Kiko Matamoros y el resto de concursantes. Por ese mismo motivo, el madrileño no quiere complicarse más las cosas con la presencia de Makoke.

De esta manera, Kiko Matamoros quiso dejar claro el motivo por el que está teniendo esta actitud con su ex pareja: “Entenderéis que una señora que un día pidió una orden de alejamiento hacía mí, no me parece lógico que quiera pretender concurrir conmigo en una isla de 200 metros de nada”.

Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Resuelto ese enigma, por mi parte también parece evidente que no quiero concurrir en esas circunstancias con ella”. Por lo tanto, es más que evidente que si el colaborador de ‘Sálvame’ finalmente viaja a Honduras como concursante de ‘Supervivientes 2022’, no lo hará junto a Makoke.