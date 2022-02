Lejos de poner paz de por medio, los problemas entre Kiko Matamoros y Makoke parecen no tener fin. El pasado sábado, la malagueña habló largo y tendido sobre el que fue su marido, al que acusó de mentir sobre la casa en la que vive Anita Matamoros, hija que ambos tienen en común. Ante una más que inminente respuesta, el colaborador ha utilizado el programa de ‘Viva la vida’ como altavoz para defenderse de tales acusaciones.

Haciendo gala de su humor, comenzó su intervención con tono irónico hacia los tertulianos del programa: “Os tengo que dar la enhorabuena por esta nueva sección de humor”.

Kiko Matamoros no dudó en mostrarse directo y tajante: “Aquí la única que mientes eres tú. En el mes de diciembre, dijiste que yo debía 1.200.000 euros a Hacienda y además enseñaste un papel de la Agencia Tributaria. El día 1 de enero, Hacienda pública que mi deuda es de 711.000 euros. Esas liquidaciones que se hacen a Hacienda las tienen las productoras. Así que, en esta casa, saben que la que mientes eres tú”.

Su respuesta no se haría de esperar, después de que Makoke afirmara que Kiko Matamoros no quería ir a declarar por estas deudas. El colaborador, sin pelos en la lengua, contestó: “Yo no he interrumpido ningún proceso judicial. La primera vez, fui al juzgado porque me lo notificaron y no sabía ni a lo que iba. Supe de lo que se me acusaba y conocí a mi abogado media hora antes de entrar en sala. Cuando entré, dije que, hasta que no me enterase de lo que se me acusaba para preparar mi respuesta, me acogía a mi derecho constitucional de no declarar en ese momento”.

Asimismo, el tertuliano de Telecinco ha querido dar explicaciones acerca de estas supuestas ausencias a la hora de testificar: “Cuando me notificaron la segunda vez, tenía coronavirus y presenté mi justificante. Ahora mi declaración está prevista para el día 4 de marzo. Yo nunca he dicho que las casas estén a mi nombre. Si así fuera, no estaríais ni tú, ni tu hijo, ni tu nuera, ni tu nieto, ni los perros, ni el gato, ni tu novio. La casa en la que está Anita está a nombre de una sociedad en la que tú eres la administradora y yo soy el socio minoritario”.

Nos encontramos ante un enfrentamiento que promete dar mucho de hablar. Y más tras esta respuesta: “Como tengo que ir a los juzgados esta semana, voy a interponerte una demanda por injurias y calumnias, que lo sepas. Hasta aquí llegaron las aguas. Aquí la que mientes eres tú y mientes en sede judicial. Vas a responder judicialmente, se acabó la broma” contestaba de manera rotunda.