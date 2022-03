Kiko Matamoros ha defendido a Alejandra Rubio con una teoría sobre Makoke. La hija de Terelu Campos se ha pronunciado sobre su polémica con la colaboradora y el empresario ha dado la cara por la joven.

Uno de los rifirrafes más destacados ha sido el de Makoke con Terelu Campos. Ambas coincidieron en ‘Viva la vida’ y mantuvieron una conversación con la que dejaron claro que no son amigas. La malagueña también explicó una discusión que tuvo con la nieta de María Teresa Campos hace varios meses.

Alejandra Rubio ha reconocido en ‘Viva la vida’ que dicha bronca sí existió. “Mi bronca con Makoke es por un comentario que hizo Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ y a Makoke no le gustó mi opinión. Ella estaba muy enfadada y salió a hablar conmigo. Ella vino gritando muy enfadada. Yo le dije no te voy a faltar el respeto. Recuerdo que me dijo algunas cosas que tampoco voy a entrar mucho. Insultos que yo recuerde no”, ha contado la joven muy tranquila.

Kiko Matamoros también se encontraba en el plató del programa, ha dado la cara por su compañera y ha contado su versión de los hechos. “Yo digo un comentario sobre mi hija. Vengo a decir que mi hija es inteligente, y parece que digo todo lo contrario. Primero se emite la frase editada y luego dentro del contexto”, empieza comentado el colaborador.

“Y ya ahí se entiende que lo que hago es un elogio y no todo lo contrario. Pero esa señora entiende lo contrario y quiere seguir entendiendo eso… Y arremete contra Alejandra Rubio, contra mi novia, contra mí, etc.”, explica el empresario. Además, el madrileño ha llegado a la conclusión de que a su ex pareja “le molesta mucho que Alejandra sea amiga de Marta, y yo creo que es por ahí donde le duele el pie a esa señora”.