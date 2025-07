No se puede ser Més paleto

No porque el Rey tenga un especial interés en departir con el portavoz de la formación separatista Més Per Mallorca, Lluís Enric Apesteguia, sino porque su papel institucional lo demanda, Don Felipe ha cursado la preceptiva invitación a las autoridades y responsables políticos de Baleares, entre los que se encuentra el susodicho, con motivo de la recepción que los Reyes ofrecerán el próximo 4 de agosto en el Palacio de Marivent. Nada extraño, pues es algo que se repite todos los años. Sin embargo, en esta ocasión el referido Lluís Enric Apesteguia ha tenido el ‘arrojo’ de rechazar la invitación a través de las redes sociales criticando que la misma esté escrita en castellano, todo un alarde de estupidez cateta tan propia de la formación independentista.

El tal Apesteguia se ha permitido hacerse el machote escribiendo la mentecatez que sigue, traducida del catalán: «Aún no han entendido que la gente de Més Per Mallorca no queremos ni medio canapé con ningún Borbón». Y, para rematar la faena, se ha adornado con un «¿Y qué quieres? En 50 años no han aprendido a realizar las invitaciones en la lengua del país; son lentos y, sobre todo, legítimos herederos de caudillo que les nombró».

Vamos a ver, criatura: si la Casa del Rey te ha incluido entre los invitados a la recepción no es porque no sepan quién eres (un paleto con ínfulas, eso lo dice OKDIARIO), sino porque no tiene más remedio que invitarte -en español- en virtud de tu cargo de portavoz de una formación que tiene, aunque poquita, representación parlamentaria. Hace falta ser un gañán superlativo para presumir de dejar plantado al Rey, cuando en realidad la ausencia del botarate Apesteguia de la recepción real no la va a notar nadie.

Presumir de no tomarse ni medio canapé con un Borbón es la demostración más palmaria del sectarismo que atesoran. El portavoz parlamentario de Més Per Mallorca se jacta de desairar al Rey, pero en realidad nadie le va a echar en falta.