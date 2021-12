Kiko Matamoros ha estallado en el plato de ‘La Isla de las Tentaciones’. El colaborador, ha presentado una queja formal a los directivos de Mediaset alegando que se siente discriminado por algunos de los rostros televisivos más conocidos. De esta manera, Matamoros afirma que tiene un trato de “segunda” por parte de ciertos colaboradores.

Todo ocurrió el pasado ‘Debate de las Tentaciones’, cuando afirmó que no le gustaba para nada el concurso de Álvaro Boix (novio de Rosario) calificándolo de “coñazo”. En ese momento, la psicóloga del programa Arantxa Coca se le echó encima, alegando que estaba faltando el respeto al concursante.

Un reproche que pareció no hacerle a Terelu Campos, que instantes antes había comentado algo similar. «Cuando yo dije que este chico era un coñazo, la señora Arantxa Coca, con todo su derecho y con todo el acierto del mundo, me amonestó públicamente. Hoy lo dice Terelu y la señora Arantxa callada. Eso es una discriminación y se ve clarísimamente que me tiene manía», aclaró molesto mientras se levantaba de su sitio.

Unas palabras que causaron risa entre algunos colaboradores como Nagore Robles, que le mandó en tono jocoso a los despachos de los directivos para que formalice la queja. Matamoros afirmó que no descarta hacerlo: «Quiero elevar una queja a la dirección del programa”.

Por su parte, Terelu Campos se quiso defender de las acusaciones de favoritismo. «Yo sólo he dicho que menuda chapa le había echado a la chica», contestó. “En ningún momento le he faltado el respeto a Álex ni a su novia”, zanjó.

Por su parte, Arantxa Coca también quiso hacer alusión a las palabras de Matamoros. «No quiero amonestar, en absoluto, a ninguno de los dos, ni a ninguno de mis compañeros. Aprecio todas las opiniones, aunque yo no esté de acuerdo», quiso recalcar.

Sin embargo, Kiko no quiso rectificar. “Lo que no está bien es que lo que yo digo sea censurable y lo mismo que dice otra persona no», quiso puntualizar. Una tensa relación entre colaboradores que parece no cesar.