Preocupación por el estado de salud de esta famosa: «He ido a dos médicos»

Una nueva polémica ha salpicado al mundo del corazón. Una famosa cantante ha anunciado en sus redes sociales que tenía que hacer un alto en el camino por problemas médicos. Antes de desvelar su identidad podemos hacer alusión al caso de Alejandro Sanz. El artista explicó que estaba viviendo un momento delicado. Él no canceló sus conciertos, pero aseguró que necesitaba ayuda. “A veces no quiero ni estar”, dijo exactamente.

La protagonista de esta noticia se ha comprometido a regresar tan pronto como le sea posible y ha dado algunos detalles para calmar las dudas del público. La preocupación es real. Ha estado en dos médicos diferentes y los dos le han dicho lo mismo, así que se ha visto obligada a tomar una decisión.

La identidad de la famosa

Estamos hablando de Ana Mena. Está en uno de sus mejores momentos profesionales. Muchos programas quieren contar con ella porque acaba de sacar un nuevo disco. Se llama ‘Bellodrama’ y los expertos aseguran que será un éxito. Ya ha estado cantando en varios escenarios de Italia y ahora iba a hacer lo propio en España. Tenía cerrados varios eventos importantes, pero ha tenido un problema médico y ha anunciado que debe tomarse un pequeño descanso.

“Antes de nada me gustaría expresaros que yo también estoy muy triste y para nosotros nunca es agradable tener que cancelar un show. No hay nada que me guste más en el mundo que subirme a un escenario y estar con vosotros”, ha explicado tras cancelar el espectáculo que tenía preparado en Burgos. Ha prometido que su hubiera tenido otra opción no lo habría hecho, pero los médicos han sido claros.

Máxima preocupación por Ana Mena

¿Cuál es su problema? Tiene mal la voz. Una afonía no le deja cantar bien, de hecho tiene problemas para hablar, por eso no puede seguir haciendo esfuerzos. Según cuenta, lo está intentando solventar “a diario con el uso de unos medicamentos, para de alguna manera ir saliendo del paso”. La situación está controlada, pero el público sigue preocupado porque Ana nunca había tenido problemas de este tipo.

La cantante ha explicado que los medicamentos solo son un parche. “Ayer mismamente tuve que volver a ellos para salir a cantar en el ‘LoveMi’. Cuando haces dos canciones bajo los efectos de estos antiinflamatorios, puede parecer que no te pasa nada, pero si no hay reposo de voz, la situación continúa”. Asegura que en cuanto pueda retomará sus compromisos. No quiere que sus fans piensen que no lo ha intentado todo.

Ha elegido a los mejores médicos

Ana Mena ha desvelado que ha estado en dos médicos diferentes para tener más opiniones y no tomar decisiones precipitadas, pero ambos han determinado lo mismo. Tiene que cancelar su gira por España hasta que le vuelva la voz. La medicación sin reposo no le sirve de nada. “He ido a dos médicos esta tarde y todos me han mandado reposo de voz y continuar con el tratamiento. Esta es la razón por la que hemos tenido que cancelar”.