La famosa española que suelta la bomba jamás vista: se quedó embarazada y no sabe de quién

Nuestros famosos no dejan de sorprendernos. La protagonista de esta noticia ha desvelado que se quedó embarazada y le costó saber quién era el padre de la criatura. ¿Qué decisión tomó? Lo sabemos. Ella misma lo ha relatado todo en un libro que está generando mucha repercusión. Nunca antes había sido tan sincera. Ha desvelado detalles muy personales sobre su vida porque quiere que el público le conozca mejor. Lleva muchos años siendo famosa, pero todo el mundo le relaciona con los personajes que ha interpretado en la ficción.

La identidad de la famosa

La estrella que se quedó embarazada y no sabía quién era el padre es Melani Olivares, conocida por interpretar a Paz en ‘Aída’. Ha hecho otras series y ha participado en otros proyectos de éxito, pero ninguno ha tenido tanta fuerza como la ficción de Telecinco. Melani es una gran actriz, un rostro muy querido en España y siente que el público no le conoce bien, por eso ha escrito un libro. Se llama ‘Momento Re’ y lo ha presentado en ‘La Roca’. Le ha dado una entrevista a Nuria Roca que está dando mucho de qué hablar.

Melani ha sido completamente sincera y no se ha andado con rodeos. “Me quedé embarazada de alguien que no sé ni quién era”, ha empezado diciendo. Después tomó una decisión que “puede abrir deabte”, pero está convencida de que hizo lo correcto. En aquel momento había adoptado a una niña, iba a ser madre y tuvo claro qué tenía que hacer. “Pensé: tengo a mi hija que me voy el martes a recogerla, qué hago yo con esto. ¿Esto que tengo yo aquí es mi bebé? No, mi bebé es esa y es ahí donde yo quiero ir”.

Melani Olivares da explicaciones

La actriz de ‘Aída’ ha explicado que las decisiones “no son buenas o malas”. Cree que todo el mundo actúa según sus circunstancias y cuando ella se quedó embarazada tomó el camino más conveniente en ese momento. El libro que ha escrito está dando mucho de qué hablar. Está generando titulares muy jugosos y cada vez se conocen más detalles. Melani Olivares reconoce que la imagen que sus fans tenían de ella “no se correspondía con la realidad”, por eso ha dado este paso.

“Tantos años ligada a personajes, se conoce mucho más al personaje que a la actriz. Cuento cosas en el libro políticamente incorrectas, pero también cómo tomo las decisiones y el porqué de esas decisiones”, ha explicado la artista. También ha hablado de la bonita familia que ha formado y ha explicado por qué decidió quedarse embarazada después de adoptar.

Melani habla de sus hijos

‘Momento Re’ está siendo un éxito porque saca a la luz aspectos muy desconocidos de la vida de Melani. “Yo quería ser madre, tenía 33 años y no tenía pareja. No me apetecía compartir ese momento de maternidad que yo deseaba con alguien que no estaba”, explica. Adoptó y después decidió quedarse embarazada. “Quería vivir la experiencia del embarazo y ahí están mis hijos. Así somos, una familia diferente”.