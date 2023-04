Un dineral: esto es lo que cobra esta famosa presentadora de televisión por programa

Recientemente ha salido un informe que ha dejado al descubierto el gran secreto de los presentadores de TVE. Han desvelado cuánto dinero pagan a sus estrellas y ha polémica no ha tardado en llegar. Por ejemplo, los jueces de ‘MasterChef’ se llevan 10.000 euros por programa. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez reciben un caché muy elevado, pero no ocupan el primer puesto de la lista. La reina de la cadena pública, según los datos que han salido publicados, es una presentadora joven. Una estrella que de un momento a otro se ha convertido en un rostro fundamental para entender el mundo del entretenimiento.

Eva Soriano, la mejor pagada de TVE

Los datos son claros. El documento que ha salido publicado demuestra que Eva Soriano es la presentadora mejor pagada de TVE, está por delante de los jueces de ‘MasterChef’ y muy por encima de algunos rostros emblemáticos, como Anne Igartiburu. Eva, a sus 33 años, se ha convertido en un rostro muy popular y eso tiene un precio. Exactamente 11.000 euros por aparición. Como era de esperar las críticas no han tardado en llegar, pero ella tiene la conciencia tranquila. Su trabajo en TVE, en el programa ‘La Noche D’ ha generado buenos resultados. Cree que se lo merece.

Eva también trabaja en ‘Movistar Plus’ y ha aprovechado esta plataforma para defenderse de los ataques que está recibiendo. Incluso ha pedido disculpas, eso si, haciendo gala de su habitual sentido del humor. “Primero de todo os tengo que pedir perdón a todos los que estáis aquí y a toda España”, ha comenzado diciendo en el plató de ‘Showriano’. Después ha elaborado un discurso que está siendo muy aplaudido. Eva no se ha dejado nada en el tintero. Ha puesto las cartas encima de la mesa y ha aprovechado para bromear con este polémico asunto.

La respuesta de la presentadora

Eva Soriano ha dejado claro que ha ganado dinero porque ha trabajado, nada más y nada menos. “Entono el mea culpa por cobrar por haber currado. Hay muchos que diréis, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que anoche se filtraron los sueldos de los presentadores de TVE y se conoce que yo he sido la mejor pagada por delante de los jueces de ‘MasterChef’. Mucha gente dirá: ‘¿pero cómo puede cobrar esa barbaridad?’. Tienen razón”, ha comentado en Movistar Plus. Se ha ofrecido, en tono de humor, a contar un chiste siempre que se encuentre por al calle a uno de sus seguidores. Quiere compensar y ser todavía más rentable. Todo lo ha dicho en tono de humor.

“El dinero nunca lo puedo devolver porque ya lo he cobrado. Es dinero vuestro y se me ha ocurrido que para que tengáis vosotros una prestación mía, que si vais por la calle pedidme que os cuenta un chiste. Total, ya está pagado”, bromea. Dejando el sentido del humor a un lado, Eva ha reconocido que sí está molesta con algunos que le acusan de haber conseguido su trabajo en TVE de una forma poco regular. También ha mandado un mensaje a este grupo de redactores.

El enfado de Eva

Eva Soriano se ha mostrado tajante con sus detractores y les ha mandado un mensaje. “Lo que más me duele de todo esto, es que hay gente que dice que he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Madre mía, nunca se le había dicho a una mujer en una posición de poder”, ha comentado. Insinúa que todas las mujeres que consiguen un buen puesto deben luchar contra el mismo rumor. Y eso es lo que verdaderamente le molesta.