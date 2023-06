La durísima historia de la cantante española más famosa: «La gente no se acercaba a mí»

La fama no es tan fácil como parece. Son muchos los rostros populares que aseguran que no lo han pasado bien en algunos momentos, aunque todos coinciden en lo mismo: el cariño del público compensa todo. La protagonista de esta noticia ha dado un paso adelante para hacer una confesión impactante. Asegura que ahora se siente querida y respetada, a pesar de que tenga detractores, pero no siempre fue así. Cuando era adolescente sufrió acoso en la escuela de música. ¿De quién estamos hablando? De una conocida cantante de ‘Operación Triunfo’ que acaba de sacar un tema muy pegadizo.

Aitana Ocaña confiesa que sufrió acoso escolar

Aitana se ganó el corazón del público en 2017, después de participar en ‘Operación Triunfo’. Desde el primer momento conectó con los espectadores y las discográficas se pusieron en contacto con ella porque sabían que iba a ser un fenómeno mediático. Los buenos augurios se han cumplido. En la actualidad Aitana Ocaña es una de las grandes artistas de nuestro país. Está preparando un nuevo disco titulado ‘Alpha’ y ya la lanzado dos temas: ‘Los Ángeles’ y ‘Las babys’. Está en plena promoción, por eso ha dado una entrevista en el podcast ‘Nude Project’.

Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que ahora se siente “más libre que nunca”. No siempre ha sido así, sobre todo cuando era adolescente. Asegura que los compañeros de música no querían estar a su lado. Apenas tenía amistades y tuvo bastantes problemas para relacionarse. Ha contado todo esto para ayudar a los adolescentes que estén en su misma situación. Ha mandado un mensaje de ánimo y apoyo. Todos aquellos que se portaron mal con ella ahora están obnubilados con su arte.

Aitana está segura de sí misma

A todo el mundo le ha sorprendido el relato de Aitana. Ha empezado diciendo que estaba muy a gusto con su carrera. Sabe que no le tiene que demostrar nada a nadie porque sus jefes están encantados con los resultados y el público le adora. Evidentemente tiene detractores, pero reconoce que no es nada nuevo porque cuando estaba estudiando música ya se burlaban de ella. “Ya no tengo la necesidad de demostrar al mundo lo que valgo y lo que no valgo”.

La cantante ha explicado que hace años vivió una situación delicada. El medio ‘La Vanguardia’ califica este episodio de acoso y lo cierto es que el relato de Aitana es muy triste. “Yo siempre digo que he tenido una infancia muy feliz porque la he tenido, pero en la escuela de música me pegaban chicles en el pelo. Esto nunca lo he contado. Hablaban también de que si yo tenía piojos o no, entonces la gente no se acercaba tanto a mí”, desvela.

La fuerza de la cantante

Aitana ha superado situaciones bastante delicadas, por eso ya no le importa lo que digan de ella. Ha conseguido triunfar, de ahí que ya no tenga que demostrar su talento. Sus éxitos respaldan todo lo que ha hecho hasta la fecha y le sirven de garantía para proyectos futuros, por eso todo el mundo sabe que ‘Alpha’ terminará triunfando tarde o temprano.