Aitana es una de las figuras más destacadas del panorama musical de nuestro país. Sin embargo, desde hace algunas semanas, la cantante arrastra algunos problemas de salud que han provocado que haya tenido que aplazar algunas de sus actuaciones, lo que ha generado cierta alarma entre sus seguidores.

Ella misma ha revelado a través de su perfil que el concierto que estaba previsto para el pasado 23 de noviembre en Mallorca debía posponerse por una fuerte amigdalitis: «hola preciosxs. Ya sabéis que yo sufro mucho de amigdalitis, y bueno, he apurado hasta el último momento a ver si mejoraba y hoy ya me he ido directamente al médico de nuevo», ha empezado diciendo en su mensaje. La cantante explicaba que los facultativos le han recomendado reposo y que lo mejor era cancelar ese concierto para poder llegar a los del fin de semana y buscar una nueva fecha: «insisto en deciros en que me voy a recuperar súper rápido y que este finde lo vamos a dar todos», ha querido recalcar.

No es la primera vez que la artista se ve obligada a cancelar un recital, sino que ya tuvo que hacerlo el pasado mes de septiembre, cuando publicó un vídeo en las redes donde, entre lágrimas, explicaba a sus fans los motivos por los que tenía que hacer un parón. La joven padeció una laringitis aguda que no le permitió actuar y, a pesar de que se puso en manos de especialistas, el reposo fue la única opción para sus cuerdas vocales.

Algunos de sus compañeros han restado importancia al estado de la cantante. Durante la gala de entrega de los Premios Dial en Tenerife. Miriam Rodríguez ha dicho que a ella también le pasa de vez en cuando y ha lanzado un mensaje muy positivo sobre Aitana: “es una niña que está currando mucho, con una gira muy larga, muchos viajes, muchísimo trabajo, muchas emociones, muchos reconocimientos también y está haciendo un trabajo excepcional y a veces es normal que las defensas nos fallen. Es algo de lo más normal que nos pasa a todos y más dedicándonos a esto. Estoy segura de que en el concierto que tiene el fin de semana se recuperará y estará al 100%”, ha dicho.

En una línea similar se ha mostrado Cepeda, que también ha asistido a la gala de los Premios Dial y que además ha sido uno de los galardonados. “Yo también he tenido problemas de voz recientemente, espero que se recupere”, ha recalcado.

Por su parte, Alfred García ha asistido a la premiere en Madrid de La casa de Gucci. En su encuentro con los periodistas, el cantante ha dicho que “es una de las artistas más grandes de España”. Alfred se ha mostrado discreto respecto a los recientes rumores que hay sobre una posible ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeu: “no le conozco personalmente, pero es un gran actor, igual que la madre”, ha dicho.