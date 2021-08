Luis Cepeda se ha acostumbrado a vivir caminando en el alambre desde que finalizó su concurso en ‘Operación Triunfo’. Se habla de su música pero casi por igual de las polémicas que encabeza en redes sociales. Es valiente, no se calla y su opinión levanta en ocasiones muchas ampollas. Aprovechando la actualidad, marcada por la conquista de Kabul por parte de los talibanes, el cantante ha querido dar su opinión al respecto, pero quizá no era buena idea mezclar dos conceptos como feminismo y los propios talibanes.

En un tuit que después eliminó, Cepeda escribía lo siguiente: «Si queréis hablar de feminismo, hablad de lo que está pasando en Kabul, mencionad a las Naciones Unidas y reivindicad eso, no de quién suda más o menos encima de un escenario. Eso es cosa del estilo musical que lleves. No caigáis en el discursito fácil».

Chicas, a partir de ahora antes de hacer cualquier reivindicación primero le preguntamos a @cepedaoficial a ver si le parece bien, porfa, que se me enfada. pic.twitter.com/x18AYZQYkM — Sandra (@13sandra_) August 16, 2021

Esto hizo que muchos seguidores, especialmente mujeres, mostraran su disconformidad con las palabras del artista. «Chicas, a partir de ahora, antes de hacer cualquier reivindicación primero le preguntamos a Cepeda a ver si le parece bien, porfa, que se me enfada».

Pronto empezó a ver el revuelo orquestado y tomó la decisión de poner su cuenta de Twitter privada. Fue el primer paso antes de anunciar que se marchaba definitivamente de la red social del pajarito. Cedía su uso a una agencia de comunicación y así lo anunció en su cuenta de Instagram: «¿qué tal? Quería comunicaros que el perfil mío de Twitter, a partir de ahora, lo lleva Clippers por decisión mía. No considero que sea una red social sana ni para mi salud mental ni para la de nadie», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Cepeda (@cepeda)

No obstante, Luis Cepeda quiso pedir disculpas por su desacertada comparación: “Lo siento muchísimo por el comentario que hice ayer sobre lo de comparar cosas con lo de Kabul. Evidentemente se me fue muchísimo la perola y a todo el mundo que se haya sentido ofendido le pido mil disculpas porque tienen toda la razón del mundo”. Además, aprovechó para informar de que seguirá haciendo contenido en Instagram y TikTok porque considera que son redes sociales que «no están contaminadas».

En las últimas semanas, Cepeda fue protagonista de otra polémica. Esa vez fue al responder a la pregunta de que ideología política tenía: «Yo no pertenezco a ningún partido (…) Me da igual de derechas que de izquierdas. Me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay partido que sea así. Es lo que todo el mundo querríamos», comentó en una entrevista con el diario ‘El País’.

Más serias fueron las amenazas por presunto acoso sexual en las que estuvo involucrado y que colmaron su paciencia. «Estoy acostumbrado. Llevo 3 años leyendo burradas de mi y de mis compañeros. Lo que quiero que se entienda es que estas mentiras y niñatadas de adolescente resentida daña al movimiento real que hay contra el acoso y el abuso machista de hoy en día y si muevo un dedo es por eso».