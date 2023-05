La dramática historia de este famoso cantante español: tiene un grave problema de salud

Nuestros famosos esconden grandes secretos, pero siempre terminan saliendo a la luz. La verdad solo tiene un camino, sobre todo cuando hablamos de temas de salud. Un cantante muy popular ha contado su triste historia. Conoce muy bien cómo funciona el mundo del espectáculo, sabe que sus pasos están estudiados al detalle y prefiere adelantarse. Lo ha contado todo. Sus fans no han tardado en lanzarse a las redes sociales para mostrar su cariño y admiración. Cada vez se conocen más datos de esta historia tan triste que ha estado tanto tiempo bajo llave.

La identidad del famoso

Si decimos José María Sanz Beltrán habrá muchos que no sepan de quién estamos hablando, pero si nombramos a Loquillo la reacción es unánime. Todo el mundo sabe quién es, aunque en el fondo es un gran desconocido. Su vida personal siempre ha estado al margen de los medios. Acaba de dar una entrevista en ‘Hora 25’, el programa de Cadena Ser dirigido por Aimar Bretos. Loquillo se ha sincerado como nunca antes lo había hecho y ha confesado que padece un problema de salud “muy grave”.

El cantante estaba ocupado en un proyecto profesional que era importante para él, su álbum ‘Diario de una tregua’. Empezó a tener dolores y fue al médico, fue entonces cuando le diagnosticaron su enfermedad. Le dijeron que tenía que operarse, pero se negó. En lugar de pasar por quirófano escribió un nuevo tema. “Esta canción se hizo en un momento en el que se me diagnosticó una enfermedad grave en el cuello. Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor: esto dura lo que dure”. Tenía muy claro lo que quería hacer y sus planes no pasaban por el hospital.

Loquillo se sincera sobre su enfermedad

Loquillo ha explicado que su enfermedad le provoca fuertes molestias, a pesar de que la situación ya está controlada. “De momento de lo del cuello estoy bien, pero no hago planes por adelantado desde hace unos años. Disfruto de la vida, intento hacer feliz a los demás y sobre todo amo la música porque es lo que me hace vivir y estar vivo”, confiesa en ‘Hora 25’. Piensa que lo único importante es tener ilusión y no perder la esperanza. Desgraciadamente de esto sabe mucho porque un familiar cercano lleva 12 años luchando contra el cáncer.

El artista ha reflexionado sobre su enfermedad, las dolencias que tiene en el cuello. Reconoce que el médico dijo que era “grave”, pero él siempre ha tenido las mismas prioridades. Ama la vida y lo único que quiere es que sus seres queridos sean felices. “Creo que uno tiene que vivir esto con mucha dignidad y yo tengo un ejemplo en casa: una persona que lleva 12 años luchando contra el cáncer”. Nadie esperaba que abriera su corazón.

Su problema de salud no le frenará

Loquillo lleva años triunfando en el mundo de la música y todavía tiene mucho que dar. Sus fans están deseando escuchar sus nuevas canciones, por eso ha organizado una nueva gira de conciertos. “A mí me gusta llevar mis canciones por todo el país. Me gusta tocar por todas partes. Es un problema, pero yo haciendo esto evito problemas a los demás. A mí me preguntas si soy feliz con esto y te digo completamente”. Sus nuevos espectáculos empiezan el 25 de mayo.