El cantante Loquillo podría no estar pasando por su mejor momento. Así lo desvelaba el emblemático rockero de los años 80 a través de una de sus entrevistas más profundas, la cual no ha pasado desapercibida para nadie y mucho menos para sus seguidores, a quienes han preocupado muchas de sus palabras.

Pese a haber lanzado su nuevo disco, Diario de una tregua, el catalán ha admitido estar afrontando un durísimo bache a nivel personal cuyo detonante es una grave enfermedad: “El momento coincide con una enfermedad que amenaza mi vida”, admitía, dejando entrever que su éxito profesional está siendo empañado por un contratiempo inesperado en el ámbito de la salud. No obstante, Loquillo no ha querido desvelar más detalles sobre esta triste noticia: “No voy a hablar de la enfermedad, para eso ya hay otros. No quiero utilizarlo. La enfermedad forma parte de la vida. Así de claro. Lo que hice fue llamar a Sabino Méndez e Igor Paskual para decirles que era necesario hacer el gran disco porque podría ser el último”, confesaba, aclarando así que esta enfermedad podría ser muy dura, hasta el punto de acabar con su vida.

Aunque durante su charla con El País se hizo eco de este giro de 180 grados en su vida cotidiana, recientemente ya hizo referencia a una enfermedad que había superado y que amenazó su carrera: “Debido a la enfermedad que había contraído tenía que someterme a una operación grave que podría afectar a mis cuerdas vocales. Cuando entré en el estudio a grabar, tenía la sensación de que podía ser mi último disco y eso me dio coraje”, confirmaba en el Mariskal Rock, sin señalar que ninguna complicación pudiera acabar con su vida, tal y como ha dicho en el medio citado previamente.

Fue durante el pasado mes de marzo de 2021 cuando a José María le diagnosticaron un bocio multinodular que llegó a preocuparle considerablemente: “Confinado en plena pandemia, descubrí que mi camisa no abrochaba. Lo bueno de una camisa a medida es que no engaña, creí a la primera que el encierro me había proporcionado unos kilos de más pero no noté un bulto en el cuello (…) Analíticas y visitas a doctores llevaron a la conclusión de que se trataba de un bocio multinodular. Las pruebas determinarían la gravedad y no se descartaba dado el tamaño del bocio una operación de alto riesgo que pudiera amenazar las cuerdas vocales”, aseveraba en Diario Médico. No obstante, consiguió superar esta afección y dejar atrás el susto: “El bocio se ha ido reduciendo en los últimos meses y mis camisas vuelven a envolver mi cuello como se merece. No es necesario ningún tipo de tratamiento, solo revisiones periódicas. Descartadas operación y terapia de yodo radiactivo”, zanjaba. Pero lo cierto es que ahora podría estar enfrentándose a un episodio de mayor gravedad dadas sus declaraciones totalmente desalentadoras y teniendo en cuenta que en los miembros de su familia ha estado muy presente el cáncer: “Aprendes a convivir con la muerte. Por fin puedes mirarle a la cara sin ningún tipo de sentimiento de culpa ni de carga”, pronunciaba él mismo.