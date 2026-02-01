Chris Hemsworth confiesa sus probabilidades de padecer Alzhéimer y da miedo: «Tengo esas señales»

Chris Hemsworth ha hablado con sinceridad sobre uno de los aspectos más delicados de su vida: su riesgo de desarrollar alzhéimer. El actor australiano, de 42 años, ha reconocido este martes que convive con «señales de alerta todo el tiempo», una expresión que resume tanto su predisposición genética a la enfermedad como una serie de experiencias vitales recientes que le han llevado a replantearse su forma de mirar el futuro. Lejos del dramatismo, su reflexión apunta a una toma de conciencia serena sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de valorar el presente.

El intérprete se encuentra estos días en Madrid junto a su esposa, la actriz Elsa Pataky, con motivo de la presentación de Ruta de escape, la nueva película dirigida por el británico Bart Layton que se estrenará en salas el próximo 13 de febrero. Ambos han participado en el encuentro con la prensa celebrado en el edificio Metrópolis, en pleno centro de la capital, donde Hemsworth ha abordado sin evasivas una cuestión que ya salió a la luz pública en 2022 y que sigue marcando su manera de situarse ante el tiempo y las decisiones personales.

Chris Hemsworth y el alzhéimer

Fue precisamente en 2022 cuando el actor reveló, a través de un documental, que tiene predisposición genética a padecer alzhéimer, una enfermedad que su padre ha comenzado a sufrir recientemente. Aquella confesión generó un fuerte impacto mediático, en parte por la edad del actor y en parte por la crudeza con la que se abordó un asunto que suele asociarse a etapas mucho más avanzadas de la vida. Sin embargo, Hemsworth ha querido ahora matizar el alcance de aquel anuncio.

«No era una especie de presentación definitiva. Era sólo una señal de alerta», ha explicado al ser preguntado por si esta circunstancia ha condicionado su manera de actuar desde entonces. Con estas palabras, el actor ha tratado de alejar la idea de un diagnóstico inmediato o de una cuenta atrás irreversible, subrayando que su situación no implica una enfermedad declarada, sino un mayor nivel de vigilancia y conciencia sobre su salud.

¿Cómo ha cambiado su vida?

El actor ha reconocido que ahora ve la vida «de otro modo» y que ha desarrollado «una mayor conciencia de la fragilidad de todo». En su relato, las señales de alerta no se limitan a la genética o a los análisis médicos, sino que aparecen también en experiencias comunes y, a menudo, dolorosas: la pérdida reciente de un amigo, una lesión física o el final de relaciones que dejan de funcionar.

«Tengo esas señales de alerta todo el tiempo», ha insistido, ampliando el foco más allá de su situación personal para describir una sensación compartida por muchas personas en la mitad de la vida. Según Chris Hemsworth, este cúmulo de experiencias actúa como un recordatorio constante de que el tiempo no es una promesa abstracta, sino un recurso limitado que conviene habitar con atención.

De ahí su defensa de una forma de vivir más anclada en el presente. El actor ha explicado que intenta no centrarse en horizontes lejanos porque, cuando uno se da cuenta, ya ha llegado a ese punto. Esta actitud, ha señalado, probablemente tenga «menos que ver» con su predisposición genética que con el momento vital en el que se encuentra y con «la combinación de muchísimas experiencias» acumuladas a lo largo de los años.

La última película del actor

En Ruta de escape, Hemsworth interpreta a un ladrón escurridizo, especializado en atracos de alto riesgo que mantienen desconcertada a la policía. Se trata de un personaje que, más allá de la acción y el suspense propios del género, atraviesa también una crisis profunda.

Del rol de antihéroe le atrajo especialmente «su cierta ambigüedad moral». El actor ha destacado que existe una expectativa inicial sobre quién es realmente el personaje, una primera impresión que se va resquebrajando hasta desembocar en un desenlace muy diferente. «Y creo que eso es lo que uno busca. Quieres sorprenderte», ha señalado, subrayando su interés por personajes que no se ajustan a categorías cerradas ni a trayectorias previsibles.

La película, basada en el relato Código 101 de Don Winslow, incluido en Rotos, propone un retrato coral en el que todos los personajes se encuentran, según Hemsworth, «en un punto de quiebra». El reparto incluye a intérpretes como Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte, y construye un universo en el que las certezas se desmoronan y las decisiones extremas se vuelven inevitables.

Para el actor australiano, el interés del filme reside en cómo muestra el momento en el que una vida deja de encajar con el molde que la ha sostenido hasta entonces. «La existencia que han vivido simplemente no encaja y entonces empiezan a traspasar los límites», ha explicado, añadiendo que ese proceso suele implicar «una especie de muerte del antiguo yo». Lo que está claro es que no hay nada que pueda frenarle, por eso sigue adelante con su mejor sonrisa.