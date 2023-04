Apenas han pasado unos meses desde que Chris Hemsworth se enteró de que padecía un riesgo muy elevado de sufrir Alzheimer. Ahora, el actor ha tomado la decisión de llevar a cabo una ‘desaceleración’ de su ritmo de trabajo. Hollywood ha quedado en un segundo plano y ahora lo más primordial en su vida es disfrutar de Elsa Pataky y de los tres hijos que tienen en común.

El riesgo de padecer esta enfermedad no ha hecho que Chris se retire de la industria, pero sí que quiere reducir su ritmo. Así lo ha confirmado Page Six: «No planea asumir muchos roles debido al Alzheimer». De esta forma, el actor australiano hará frente a los proyectos que ya tiene en el horizonte, como la próxima secuela de Avengers y la película biográfica de Hulk que todavía no tiene título. Además, el hollywoodiense seguirá con las promociones de Tyler Rake 2 y Furiosa. Tras esto, la presencia de Hemsworth en la gran pantalla se reducirá por el bien de su salud.

La noticia que lo cambió todo

Fue el pasado mes de noviembre cuando el intérprete de Thor descubrió que tenía un alto riesgo de padecer Alzheimer mientras rodaba el documental Sin límites para National Geographic y Disney+. Durante la grabación de la producción, el marido de Elsa Pataky se sometió a una serie de pruebas genéticas para ver qué le depararía el futuro, descubriendo el que calificó como su «mayor temor».

Un hallazgo que, a pesar de la dureza, calificó como una bendición. Tras ser consciente de este nuevo rumbo de su vida, el actor empezó a controlar el riesgo y a evitar el desarrollo del trastorno. «Si no tuviera esta información, no habría hecho ciertos cambios. Me siento agradecido de tener ahora las herramientas para prepararme para lo que pueda venir con respecto a este tema», dijo para Vanity Fair. El estudio realizado tuvo como resultado un ADN compuesto por dos copias del gen APOE4, una de su madre y otra de su padre; un resultado que indicaba que tenía una predisposición genética a acabar padeciendo Alzheimer. Y es que, aunque una de cada cuatro personas porta una sola copia del gen, tan solo del 2% al 3% de la población tiene ambas.

Después de conocer la información, Chris ha podido reflexionar acerca de la muerte y el paso del tiempo, tomando la decisión de reducir sus intervenciones en el cine: «Hacer un episodio sobre la muerte y enfrentar tu propia mortalidad me hizo decir: ‘Oh, Dios, todavía no estoy listo para irme’. Y luego empiezas a hablar de los niños y la familia y dices: ‘Oh, Dios mío, están envejeciendo, están creciendo y sigo abofeteando otra película encima de otra película’».

Aunque la productora le dio la opción de no visibilizar sus resultados en el documental, el actor creyó conveniente compartir su diagnóstico, recibiendo una ola de cariño que nunca se habría podido llegar a imaginar: «Si esto es un motivador para que la gente se cuide mejor y además entienda que hay medidas que puedes tomar, entonces fantástico».