El bar de Vigo con mejor valoración de la ciudad para comer todo tipo de empanadillas

Un Bar de Vigo se ha hecho doblemente famoso, no solo por tener las mejores empanadillas de toda la ciudad, también por tener que pararle los pies a un youtuber. Los bares y restaurantes de nuestro país se merecen todos un aplauso de pie sobre la silla, por haber sido capaces de mantenerse después de la pandemia. España tiene la suerte de contar con un gremio de la restauración de nivel, deliciosos platos y un trabajo bien hecho son la base de la fama de locales como este. Un bar de empanadillas que se enfrentó a un youtuber que no quería pagar por la comida.

Las empanadillas del bar de Vigo con mejor valoración

View this post on Instagram A post shared by A Tapa do Barril (@atapadobarril)

‘A tapa do barril’ es el bar de Vigo que se ha hecho famoso por dos motivos. El principal es que hacen unas empanadillas impresionantes. Una elaboración propia, un relleno que puedes elegir y una cerveza al lado para disfrutarlas en compañía. Son puro vicio, cuando comes una, ya no podrás parar de comer la siguiente y la otra.

Empanadillas de carne con chorizo, de langostinos, espinacas, todo un universo de sabores nos está esperando en este local que se ha ganado a pulso su fama. Situado en los primeros puestos gracias a unos clientes satisfechos que repiten, son el lugar adecuado para descubrir Vigo, su esencia gastronómica en un solo bocado.

Borja Escalona no quiere pagar las empanadillas

El youtuber Borja Escalona decidió visitar este bar de Vigo para probar las empanadillas. Además de estar buenísimas, están disponibles a un precio muy bajo. Teniendo en cuenta la materia prima y el trabajo artesanal de su cocina, además de la amabilidad del personal y el encanto del local, pagar 2,5 euros por empanadilla es casi un regalo.

Precio que Borja Escalona no quiso abonar e intentó boicotear el bar. No solo no quiso pagar la empanadilla, sino que amenazó con demandar al bar. Según él, hacerle publicidad al local tendría unos costes de 2.500 euros, por lo que tendrían que pagar ellos y no el youtuber ese dinero.

Las empanadillas del mejor bar de Vigo han acabado en polémica en redes sociales al saltar esta noticia. El esfuerzo de unos hosteleros se vio afectado por los comentarios de este youtuber, pero nada puede con el buen hacer y el trabajo de unos hosteleros que saben muy bien cómo ganar la partida a las adversidades. Merece la pena pagar los 2 o 3 euros por empanadilla, más el precio de la cerveza o de un buen vino que las acompañe.