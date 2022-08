Youtubers en el punto de mira: el caso de Borja Escalona

El fin de semana ha sido candente para quienes están al tanto de la información relacionada con YouTube. Ha sido noticia el vídeo en el que un Youtuber, con muchos seguidores, amenazaba a la propietaria de un local de restauración de Vigo con enviarle una vuelta a la factura por una promoción. Un caso que destaca lo más nauseabundo de quienes no conocen la ética y piensan que YouTube es un campo abonado para realizar cualquier tipo de acción que nada tiene que ver con el marketing. Evidentemente, no todo vale para agradar a los seguidores y el caso de Borja Escalona es quizás la punta del iceberg de una triste realidad.

¿Quién es este youtuber?

Borja Escalona es un youtuber con un canal peculiar. Su contenido es diverso, aunque lo que quizás más llame la atención son sus directos. Se dedica a visitar locales por diversos puntos de la geografía española con cámara en mano, en los que congrega a sus seguidores.

En estas emisiones va comentando lo que le parece el local, bien puede ser una tienda de bisutería o un establecimiento de alimentación. Con el objetivo de, supuestamente, hacer una promoción brutal del local, consume algún tipo de producto gratuito.

Es decir, en la tienda de Valencia que visitó, sin que los propietarios hubieran solicitado ese servicio, pretendía llevarse por esa promoción un collar de 20 €, cosa a la que las propietarias se negaron.

En un local de Vigo, famoso por sus empanadillas, pretendía comer una sin pagarla, cosa a la que la propietaria bien se opuso. Finalmente abonó el coste de la consumición, que eran simplemente 2,30 €, no sin antes amenazar de que le llegaría al establecimiento una factura por sus servicios de promoción de 2500 €. Una absoluta desfachatez ya que en ningún caso la propietaria solicitó este servicio. Ver el vídeo a partir de 1:25:49.

Sus seguidores automáticamente comenzaron a llenar el perfil de Google del establecimiento de reseñas negativas, sin embargo, al saltar el caso a la redes sociales, produjo el efecto contrario y fueron bastante miles las personas que pusieron valoraciones 5 estrellas al establecimiento.

Quizás uno de los casos más sangrante es visitar un local de alimentación recetado por unos ciudadanos chinos en Madrid, del cual se llevó una botella de agua sin abonar. Evidentemente, no se trata de ninguna promoción, sino la versión más evidente de encontrarnos ante un aprovechado que no conoce la ética, que no ofrece ningún tipo de servicio profesional y que se vale del desconocimiento de algunos propietarios de locales para campar a sus anchas.

Otra de sus especialidades es colarse en el metro o en estadios de fútbol, motivo que le ha costado una denuncia por parte del Club Deportivo Alavés por allanamiento.

La broma que fue demasiado lejos

El caso más sonado de las andanzas de este personaje ocurrió en 2021 en la madrileña Puerta del Sol. Realizando unos de sus directos, se dedicaba a molestar a los transeúntes amenazándoles con cortarle el pelo con una maquinilla eléctrica. Una de sus víctimas se sintió muy molesta y de un manotazo le rompió la maquinilla.

Tras insultos y amenazas por parte de Borja Escalona hacia esta persona, a la que le solicitaba que le comprase inmediatamente una maquinilla nueva, fruto de su ira lanzó el objeto. La mala fortuna hizo que impactara sobre la cara de una señora a la cual le partió la nariz. Esto le ha costado una condena penal de un año de prisión y 800 € de multa por un delito de lesiones.

¿Dónde está la ética?

Evidentemente, personajes de esta calaña solo buscan la polémica, aprovecharse de situaciones un tanto enrevesadas y de tratar de vender una supuesta promoción que no es real. La versión 5.0 de la picaresca española, auspiciada por un tipo de consumidores de YouTube, sus seguidores, sin ningún tipo de criterio.

El marketing vive malos momentos con personas que ensucian su nombre en pos de conseguir visibilidad. Borja Escalona no la proporciona, pero quizás ahora sus malas artes se han vuelto contra él. Desde el foro más grande en español, Forocoches, se han iniciado una serie de campañas para que sus canales de YouTube y cuentas en redes sociales sean eliminadas, incluso se ha promovido una petición en Change.org.

Sea como sea, destapar a estas personas que carecen de cualquier atisbo de profesionalidad, de ética y de buen hacer es la mejor medida para que le salgan imitadores. Una auténtica lástima que una poderosa herramienta de comunicación como son las redes sociales o YouTube se convierta en un estercolero en pos de unos pocos likes.