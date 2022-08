Así son los hijos más desconocidos de Julio Iglesias

Julio Iglesias tiene 8 hijos de dos matrimonios distintos, algunos son muy conocidos, pero otros son desconocidos, han preferido vivir en el anonimato. Ser hijo de una de las estrellas de la música española es un privilegio. El artista Julio Iglesias no ha dudado en dejarse llevar por el amor y tener un total de 8 retoños. Algunos han seguido la carrera de su famoso padre, pero otros, prefieren vivir su vida lejos de las cámaras y de los escenarios, estos son los 3 hijos más desconocidos de Julio Iglesias.

Los hijos más desconocidos de Julio Iglesias son Michael, Rodrigo y Guillermo

Chabeli, Julio José y Enrique son los tres hijos que nacieron del matrimonio entre Julio Iglesias e Isabel Preysler. Ambos famosos, no han podido evitar las cámaras y, a alguno de ellos, Enrique, le han gustado tanto que ha decidido seguir los pasos de su padre. Pero los demás hijos del cantante no han sido tan mediáticos o, al menos, no todos.

Las segundas nupcias de Julio Iglesias lo llevaron a casarse con Miranda Rijnsburger. Con ella ha tenido a dos gemelas, Victoria y Cristina, las cuales se han convertido en influencers en redes sociales. Pero también, fruto de este matrimonio nacieron tres varones que han preferido estar lejos de las cámaras, Michael, Rodrigo y Guillermo.

Michael es agente inmobiliario. Un joven que físicamente se parece mucho a su hermano Enrique y que ha preferido mantenerse alejado de los focos mediáticos. Miguel Alejandro fue el nombre elegido para bautizar a un joven que hoy en día es un apasionado del surf y de las motos. Puede dedicarse a lo que más le gusta, vender inmuebles de lujo. No solo se parece físicamente a Enrique también está con una rubia de origen ruso, en este caso, comparte su vida con Danielle Obolevitch.

Rodrigo Iglesias es un joven que quiere seguir los pasos de su padre en el mundo de la interpretación. Tiene buenos genes y como su hermano Enrique intenta crearse su propia carrera musical poco a poco, consciente del éxito que puede conseguir si despierta el interés de su público. De momento es todo un virtuoso de la guitarra eléctrica.

Guillermo es el pequeño de la familia y otro amante de la música. Aprendió a tocar la batería y lo hace de forma excepcional. Los Iglesias podrían montar su propio grupo musical dado el talento que poseen, no solo los hijos más conocidos de Julio Iglesias, sino también los más desconocidos.