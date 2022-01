Julio Iglesias vuelve con fuerza, entre bromas y hablando sobre su salud: «Me han matado 15 o 20 veces»

No se prodiga apenas nada en apariciones públicas pero ha roto su ley por amistad. Julio Iglesias ha vuelto a ser noticia tras participar en el programa El Partidazo de la COPE y Radio MARCA con motivo del libro que acaba de publicar Pepe Domingo Castaño que lleva por título Hasta que se me acaben las palabras.

Una aparición sorpresa que responde a la gran amistad que une al mítico periodista deportivo y al cantante: «Estoy feliz por hablar con Pepe, enhorabuena por ese libro tan magnífico. Es una persona increíblemente generosa, buena, ha nacido para decir las cosas bonitas y con el espíritu de un grandísimo periodista». El madrileño hizo gala de conservar intacto su sentido del humor para hablar de cómo aceptó la propuesta de Castaño: «Me mandó una carta con dos mil euros y dije pues escribo lo que sea». También me mandó unas nécoras», bromeó.

🎤 Julio Iglesias, en el @partidazocope 🧑🏻‍🎤 «Estoy bien. Fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar en 3 o 4 meses» 🦴 «Me rompí la tibia y el peroné y estaba flacucho, hecho una mierda, pero ya pasó. Estoy perfectamente bien» 📻 #PartidazoCOPEhttps://t.co/eMz9LtsiEJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 17, 2022

«Yo estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo. Estoy, como diría un buen gallego, del carajo». Y no solo eso sino que anuncia una importante noticia: «Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de tres o cuatro meses, si Dios quiere, o sea, que estoy perfecto».

Sus imágenes con evidentes dificultades para caminar crearon una gran alarma entre todos. Iglesias explica la intrahistoria de esas preocupantes fotografías: «Había tenido una rotura de la tibia y el peroné y había estado con la pierna para arriba dos meses y estaba flacucho, estaba hecho una mierda, pero se pasó, estoy bien ya, perfectamente bien».

Julio Iglesias también ha valorado cómo está viviendo la pandemia. A su edad entra dentro del grupo de población de riesgo. Apuesta por la vacunación: «Tengo el miedo de los inteligentes. Me cuido de la Covid-19 porque soy vulnerable, pero no me da miedo, le tengo mucho respeto, como lo tiene la gente, que se debe vacunar. Es fundamental».

Al margen de su vida personal, el intérprete musical no pierde de ojo la actualidad de su país, especialmente la deportiva. Como exfutbolista y buen aficionado que es del Real Madrid, Julio Iglesias revela si le gustaría cantar en la inauguración del nuevo estadio Santiago Bernabéu, a finales de este año: «Si yo tuviera la fuerza en el alma, el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, pero como iba a pasarme seis meses, antes del concierto, con la angustia pegada al corazón y al alma, paso. Como diría un buen cirujano, un buen médico, Julio, si vas a sufrir no lo hagas. No por falta de fuerza, pero a los 78 años que tengo, la angustia que se produce en el Bernabéu es grande», dijo.