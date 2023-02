Así es Martina diRosso la pareja de María Casado

Martina diRosso es el nombre artístico de la pareja de María Casado con quién compartirá la experiencia de la maternidad ya que está embarazada tal como ella misma ha anunciado. Martina que en realidad se llama Cristina, es una catalana, igual que María que se mudó a Sevilla donde creció. Sería allí donde conocería a Casado y las dos formarían una relación los suficientemente sólida como para formar una familia. María ha anunciado su embarazo acompañado de Martina, agradeciendo al equipo médico que ha hecho posible que formen una familia en Marbella.

La pareja de María Casado es Martina diRosso

La novia de María Casado se llama Martina diRosso, ambas formarán una familia en breve, tal como se ha desprendido del anuncio que ha hecho la presentadora. En redes sociales hemos visto como posaban con la primera ecografía y se podía escuchar el latido de un bebé que en breve completará su familia.

María tiene casi 45 años y muy claros sus sentimientos hacia la mujer que la convertirá en madre. Ambas han tenido una relación de cuento de hadas. Se conocieron en Sevilla y de ahí se mudaron a Málaga para compartir una vida juntas. Martina DiRosso es el nombre artístico de esta popular cantante.

Es una amante de los gatos, afición que comparte con María. Ambas tienen una familia gatuna ya montada de lo más especial. Las dos mujeres compartieron su ilusión por ser madres, Martina reconoció que era muy niñera por lo que quizás no será el primer hijo en común. De momento María es la que está embarazada según ha anunciado en sus redes sociales.

Martina le dedicó una canción a María en la que explica su romance: «He aquí la historia de cómo terminé viviendo en Málaga. Estaba en una plaza que se llama La Merced, esperando a una chica muy canijita. Era rubia catalana ojos verdes 1’70. Y yo, me enamoré». De una forma muy bonita explicó a sus seguidores y al mundo cómo acabaron viviendo juntas.

Según dice la canción: «La chica que me llevó a pasear por la Alcazaba dijo ‘vámonos pa’l Pimpi’, quiero una caña. Me volví yo malaguita cuando la vi sonreír. Nos besamos y le dije: ‘Yo me quedo aquí a vivir». Durante estos años se han mantenido fuertes y entregadas a una relación que la ha llevado a ampliar la familia en breve con el nacimiento de su primer hijo en común.