Así es Lola Orellana, la desconocida hija de Rosario Flores

La hija de Rosario Flores, Lola Orellana, se mantuvo alejada de las cámaras durante muchos años, para así poder proteger su intimidad frente a la fama de su familia, pero hizo una gran aparición pública en la boda de su prima, Elena Furiase. Muchos destacaron el parecido de esta joven con su abuela Lola Flores. Descubre más detalles sobre la desconocida hija de Rosario Flores, su trabajo y pasiones.

¿Cómo es Lola Orellana, la hija de Rosario Flores?

Con su aparición frente a las cámaras, la hija de Rosario Flores y su ex, Carlos Orellana, acaparó todas las miradas y se pudieron empezar a conocer más detalles sobre esta joven, que ha demostrado mantenerse cómoda con un perfil mediático más discreto.

Esta joven cursó el Bachillerato de artes en Madrid y con 18 años se fue a estudiar artes plásticas a Londres, donde se especializó en fotografía y aprovecho para mejorar su capacidad con el idioma. Además, se formó para ser ayudante de dirección e incluso llegó a trabajar en la mítica serie de HBO Juego de Tronos.

Además de estas experiencias en el extranjero, también suma varios trabajos en España como asistente de casting en la serie Dime quién soy, de Movistar +. Cuenta con un currículum cada vez más extenso en su sector y la revisa ¡Hola! informaba meses atrás su saltó a la gran pantalla. Haría su gran debut como actriz en una película de historia mitológica junto a Miguel Sierra, director de la película y hermano del marido de Elena Furiase, su prima.

Parece que el mundo audiovisual va ganando terreno, pero esta familia lleva el arte en la sangre. Lola Orellana también demostró mucha pasión por la música, tanto es así que con tan solo 7 años, se animó a crear el grupo India Gitana. Este nombre aún lo utiliza en redes sociales, donde cuenta con más de 20 mil seguidores, pero parece que los conciertos ahora se los reserva para sus ratitos en familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lola Orellana (@indian.gypsy)

Su Instagram también se ha convertido en una gran muestra de su trabajo y formación como fotógrafa, compartiendo más detalles sobre sus días, viajes y paisajes con los que se cruza. Además, allí muestra sus dibujos, que han acabado inspirando su propia línea de camisetas y que enamoran a muchos en sus redes. Parece que la vena artística que corre por la familia la ha llevado a explorar varios terrenos dentro del mundo del arte, adaptándolos a su propio estilo.

Aún con su aparición en la vida pública, Lola Orellana se ha mantenido muy discreta con su vida personal, pues parece que no le interesa que esta pase a los titulares. No quiere repercusión mediática y prefiere vivir su vida con discreción, algo que no parece molestarle a su madre, Rosario Flores.

«Si de algo estoy orgullosa es porque a mis hijos no los conoce nadie. Ser famosa te marca y para mí sería muy egoísta hacerles a ellos famosos. Mi hija, por ejemplo, ahora está trabajando en cine. Puede trabajar de lo que quiera porque no la conoce nadie. Yo no he sido libre nunca» compartía la artista sobre el camino que había escogido su hija frente a la presión mediática y exposición a la que se ve expuesta.