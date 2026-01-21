Así es Carmen Porter: su edad, cuántos hijos tiene con Iker Jiménez, dónde vive y su trayectoria

Carmen Porter es una de las figuras más reconocibles del periodismo televisivo vinculado al misterio en España. Su trayectoria profesional, estrechamente ligada a Cuarto Milenio, y su relación personal y laboral con Iker Jiménez la han convertido en un rostro habitual para millones de espectadores. Más allá de la pantalla, su vida personal y su evolución profesional reflejan una carrera construida con constancia, discreción y una fuerte identidad propia.

¿Cuántos años tiene Carmen Porter?

Carmen Porter nació el 23 de agosto de 1974, por lo que en la actualidad tiene 50 años. Periodista de formación, su nombre está íntimamente asociado al universo del misterio y la divulgación de fenómenos inexplicables, un ámbito en el que ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas de la televisión.

Su debut en Cuarto Milenio se produjo hace 19 años, un hito que marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, Porter ha desarrollado un perfil profesional muy definido, combinando el rigor periodístico con el análisis de sucesos relacionados con lo desconocido. Su trabajo constante y su presencia continuada en el programa han hecho que su figura sea ya inseparable del formato, convirtiéndola en un referente para los seguidores del género.

A lo largo de estos años, ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a los cambios del medio televisivo, manteniendo siempre un estilo propio, sobrio y alejado del sensacionalismo, una de las claves de su permanencia y credibilidad.

¿Cuántos años llevan Iker Jiménez y Carmen Porter?

La historia personal de Carmen Porter no puede entenderse sin mencionar a Iker Jiménez. Ambos se conocieron en la universidad a principios de los años noventa y desde entonces han compartido más de tres décadas de vida en común. Su relación sentimental supera ya los 30 años, una cifra poco habitual en un entorno mediático caracterizado por relaciones breves y expuestas al escrutinio constante.

En el plano matrimonial, Carmen Porter e Iker Jiménez llevan casados más de 20 años. En 2023 celebraron dos décadas de matrimonio, consolidándose como una de las parejas más estables y duraderas del panorama televisivo español. Juntos han formado también una familia y son padres de dos hijas, a las que siempre han tratado de mantener alejadas del foco mediático, apostando por una vida familiar discreta y protegida.

«Tenía una casita en Madrid que era de mis padres e hice una fiesta. Pues el vecino de al lado se apuntó y me pregunto si podían venir unos amigos. ¡Y resultó que uno de esos amigos era el que hoy es mi marido! Yo no le hice ni puñetero caso, la verdad. Hasta que él preguntó a mi vecino: ¿Cómo no me has presentado a la dueña? Si está buenísima. Y yo pensé que era gilipollas. Pero luego le fui conociendo y para nada era como pensaba», contó Carmen en Cope sobre cómo se conocieron.

Esa misma filosofía de discreción se extiende a su vida. Aunque su trabajo los sitúa permanentemente en la primera línea mediática, ambos han sabido separar su faceta pública de su ámbito privado, una decisión que ha contribuido a la solidez de su relación a lo largo del tiempo.

El antes y después de Carmen Porter

El 13 de noviembre de 2005 marcó un punto de inflexión en la vida profesional de Carmen Porter. Con 29 años, realizó su primera aparición en Cuarto Milenio, uno de los programas más emblemáticos de la cadena Cuatro. Desde ese momento, su carrera quedó estrechamente ligada al espacio dirigido y presentado por Iker Jiménez.

En sus inicios, Porter asumió la presentación de la sección «Noticias de lo desconocido», un apartado dedicado a informar sobre sucesos, investigaciones y testimonios que no solían tener cabida en los informativos convencionales. En su primera intervención abordó las declaraciones del astronauta Buzz Aldrin, quien afirmó que durante la misión del Apolo 11 la nave fue acompañada por un objeto volador no identificado con forma de “L”, un tema que resumía perfectamente el espíritu del programa.

A partir de ahí, su presencia fue creciendo tanto en tiempo como en relevancia. Carmen Porter pasó de ser una colaboradora puntual a convertirse en una pieza clave del engranaje de Cuarto Milenio, aportando contexto, análisis y una narrativa propia que ha evolucionado con los años. Ese recorrido profesional ha supuesto también un cambio notable en su imagen pública, pasando de un perfil más discreto a un reconocimiento generalizado entre la audiencia.

Además de su trabajo televisivo, Carmen Porter ha desarrollado una faceta empresarial vinculada a los proyectos audiovisuales y de comunicación que comparte con Iker Jiménez, participando activamente en la gestión y expansión de un modelo que ha sabido adaptarse a nuevas plataformas y formatos. Todo ello ha contribuido a consolidar su figura como algo más que una presentadora, situándola como una profesional con peso propio dentro del sector.