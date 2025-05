Piscina y suelo de cristal: así es la impresionante mansión de Iker Jiménez y Carmen Porter en La Moraleja

Convertidos en dos de los rostros más reconocidos del misterio en España, Iker Jiménez y Carmen Porter han sabido compaginar sus proyectos televisivos con una vida privada muy reservada. Atrás quedaron los años en los que residían en el centro de Madrid, donde lidiaban con admiradores que, en ocasiones, confundían la ficción con la realidad. Hoy viven con su hija en una impresionante mansión situada en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. En OKDIARIO destacamos la piscina y el suelo de cristal, pero hay mucho más.

El cambio de domicilio no fue una simple cuestión de espacio o estética. Según reconoció Iker Jiménez en una entrevista, necesitaban dejar atrás la exposición excesiva que sufrían en su antiguo piso en el centro de la ciudad. «Antes vivíamos en un piso en el centro de Madrid y ahora estamos en una casa en La Moraleja. De esta forma hemos evitado también a gente que no entiende que nosotros somos periodistas y no videntes, y que nos esperaban a la salida», comentó al respecto.

La mansión de Iker Jiménez

La vivienda está ubicada en el municipio de Alcobendas, al norte de la capital, dentro de una zona caracterizada por su alto nivel adquisitivo y por la presencia de destacadas personalidades del mundo empresarial, cultural y televisivo. Según datos del portal Idealista, el precio medio por metro cuadrado en La Moraleja supera los 4.600 euros y el coste del alquiler ronda los 14.5 euros por metro cuadrado, cifras que reflejan la exclusividad del entorno. Con vigilancia permanente, amplias zonas verdes, y una oferta de servicios difícil de igualar, no es extraño que haya sido el lugar escogido por la pareja para establecer su hogar definitivo.

Lejos de los excesos ornamentales, la casa apuesta por un estilo contemporáneo de líneas limpias y acabados neutros, que refuerzan la sensación de amplitud y serenidad. Predominan los tonos blancos, los materiales nobles y una iluminación natural generosa, gracias a los grandes ventanales que rodean la construcción. En su interior, los espacios se abren hacia el exterior de forma fluida, creando una armonía constante entre arquitectura y entorno.

La cocina, como núcleo social del hogar, ha sido diseñada pensando tanto en la funcionalidad como en la convivencia. La pareja ha optado por muebles blancos de corte sencillo y una isla central que sirve tanto como superficie de trabajo como lugar de encuentro para familiares e invitados. Todo invita a la conversación, a la pausa y a la vida en común, lejos del estrés de los estudios de grabación y los platós.

Los detalles de la lujosa vivienda

El jardín, uno de los espacios más destacados de la parcela, alberga una extensa zona verde perfectamente cuidada, en la que se encuentra una piscina rectangular de diseño elegante. Varias tumbonas acolchadas rodean esta zona de baño, configurando un rincón perfecto para el descanso, especialmente durante los meses de verano. La vegetación, presente tanto en el interior como en el exterior de la vivienda, refuerza la conexión con la naturaleza y ofrece un entorno ideal para desconectar.

Sin duda, una de las joyas más personales de esta residencia es la biblioteca. Concebida no solo como un espacio de lectura, sino como un auténtico centro de operaciones culturales y creativas, este cuarto refleja las inquietudes intelectuales del matrimonio. El suelo de cristal es uno de los elementos más llamativos del espacio: bajo él se aprecia la vegetación del nivel inferior de la vivienda, generando un efecto visual sorprendente que conecta la intelectualidad con lo orgánico.

La estancia está equipada con una doble pantalla, una mesa de mezclas, un teclado y otros elementos técnicos que permiten a la pareja grabar música o trabajar en la postproducción de sus programas.

Mucha luz, diseño y elegancia

La arquitectura de la vivienda prioriza la privacidad sin renunciar a la luminosidad. El diseño de los espacios está pensado para ofrecer una vida familiar de calidad, con zonas diferenciadas para el descanso, el trabajo y el ocio. Cada detalle ha sido cuidadosamente escogido por la pareja, que ha invertido no solo en materiales y diseño, sino también en convertir su hogar en un lugar que estimule la creatividad, la lectura y el pensamiento crítico.

Lejos del bullicio del centro de Madrid, la pareja ha conseguido establecer un refugio personal en el que poder vivir con calma, criar a su hija y seguir desarrollando sus proyectos más personales. En una época en la que muchos rostros conocidos optan por mansiones ostentosas y vacías de contenido, Iker y Carmen han apostado por una casa con alma, coherente con sus valores y profundamente conectada con su universo profesional.

La elección de La Moraleja no fue casual. Esta urbanización ha consolidado su prestigio como uno de los barrios más elitistas de España. Su localización estratégica, a solo 15 minutos del centro de Madrid, permite compaginar el acceso a la vida urbana con la tranquilidad de un entorno casi rural. La seguridad, la oferta educativa internacional y los servicios de primer nivel hacen que muchas familias influyentes elijan este enclave como su residencia habitual.