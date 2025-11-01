Iker Jiménez y Carmen Porter confirman por primera vez lo que todos se preguntaban sobre ellos y es oficial

Llevan décadas siendo una de las parejas más sólidas, discretas y compenetradas de la televisión, pero pocas veces se habían abierto tanto como ahora. Iker Jiménez y Carmen Porter han decidido responder a al pregunta que todo el mundo se está haciendo: cómo comenzó su historia de amor, esa que ha perdurado más de 30 años. Lo que para muchos era solo una pregunta sin respuesta, por fin tiene explicación. «No solo somos matrimonio, sino que también trabajamos juntos. Hay que saber diferenciarlo muy bien porque esto es nuestra forma de vida, lo que hacemos desde que teníamos 20 años. Nuestro secreto es que nos reímos mucho juntos. El misterio es pasártelo bien», han declarado en un conocido programa de Cuatro.

Durante años, el origen de la relación entre los presentadores de Cuarto Milenio y Horizonte ha estado rodeado de misterio. Como si fuese el mejor de sus reportajes, la pareja ha mantenido en la penumbra el momento en el que sus caminos se cruzaron por primera vez. Pero ha sido Carmen Porter quien ha decidido dar un paso adelante y contar, con detalle, cómo conoció a Iker. Todo sucedió en una fiesta organizada por ella misma en casa de sus padres, en Madrid. Una celebración aparentemente sin trascendencia que cambiaría su destino para siempre.

Entre los asistentes, un vecino pidió permiso para acudir con unos amigos, y entre ellos se encontraba un joven Iker Jiménez. Carmen, sin embargo, no se sintió impresionada de inmediato. Según ha confesado, en ese primer encuentro apenas le prestó atención. Pero bastó una frase, pronunciada por Iker a su amigo en un tono cómplice y espontáneo, para que algo comenzara a cambiar: preguntó quién era la dueña de la casa y aseguró que estaba «buenísima».

Desde aquel encuentro fortuito, Carmen e Iker han caminado juntos tanto en lo sentimental como en lo profesional. Ella, periodista nacida en Madrid pero con fuertes vínculos en Alicante, lleva desde muy joven involucrada en el periodismo y en el mundo del misterio. Él, con una vocación igualmente precoz, encontró en Carmen a su compañera ideal para emprender juntos una aventura que iría mucho más allá de lo televisivo.

El sólido matrimonio de Iker Jiménez y Carmen Porter

Han sabido construir una relación en la que el amor convive con la vocación. Trabajan codo con codo desde los veinte años y han aprendido a distinguir con precisión los espacios compartidos del hogar y del plató. Carmen ha asegurado en varias ocasiones que su secreto es reírse mucho juntos. Y aunque llevan toda una vida al lado del otro, afirman que apenas discuten. Si en algún momento surgen desacuerdos, suelen estar relacionados con sus programas, no con su vida íntima.

La llegada de su hija Alma hace trece años fue uno de los acontecimientos más importantes para la pareja. Su nombre no solo simboliza el alma del hogar que han creado, sino también la prioridad absoluta que representa en sus vidas. Iker y Carmen han sido especialmente cuidadosos a la hora de proteger a la pequeña de la exposición mediática, conscientes de los riesgos que conlleva una vida pública.

El duro momento que vivió Carmen Porter

Esa necesidad de protección tiene una razón muy poderosa. Carmen Porter vivió un episodio traumático cuando era tan solo una niña. Mientras caminaba por la calle Goya de Madrid de la mano de su madre, embarazada por entonces, un desconocido la arrancó de su silla y se la llevó corriendo. Afortunadamente, dos jóvenes que presenciaron la escena salieron tras el captor y lograron frustrar el secuestro. El hombre, al verse acorralado, soltó a la niña y desapareció. Esa experiencia, que dejó una huella imborrable en la memoria de Carmen, definió parte de su carácter y de su forma de ver el mundo.

Desde entonces, la periodista desarrolló un profundo miedo a la oscuridad y una hipersensibilidad ante todo lo que tuviera que ver con la seguridad de los suyos. A lo largo de los años, ha confesado haber sufrido recurrentes pesadillas relacionadas con aquel suceso, lo que también influyó en su decisión de no tener más hijos. A pesar de que Iker siempre soñó con una familia numerosa, comprendió los motivos de su mujer, sobre todo tras el parto complicado que vivió Carmen cuando nació Alma.

Un proyecto con éxito en televisión

Junto a Iker Jiménez, ha logrado dar forma a uno de los programas más longevos y seguidos de la televisión y tratar con sensibilidad temas tan delicados como los sucesos de la pandemia o la cobertura mediática de emergencias como la DANA. Ambos, desde un enfoque distinto al de los grandes informativos, ofrecieron durante los momentos más duros de la crisis sanitaria un espacio de reflexión que muchos espectadores agradecieron.

No es frecuente encontrar una pareja que combine con tanta naturalidad el amor con el trabajo, la pasión con la serenidad y la fama con la discreción. Iker Jiménez y Carmen Porter son una excepción. Después de más de tres décadas de convivencia y colaboración, siguen formando un tándem perfectamente engrasado, donde la admiración, el respeto y el sentido del humor continúan siendo esenciales.