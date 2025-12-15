Alba Carrillo habla de su ingreso en un centro de salud mental: «No sé cómo no he abierto el balcón y…»

Alba Carrillo ha concedido una entrevista de carácter personal en la que repasa distintos aspectos de su vida durante 2025, un año que define como especialmente positivo tanto en el plano profesional como en el personal. En sus declaraciones, la colaboradora combina una valoración optimista de su presente con un relato detallado de algunos de los episodios más complejos de su trayectoria reciente, entre ellos su ingreso en un centro de salud mental tras su divorcio de Feliciano López.

En el balance que realiza del momento actual, Carrillo afirma encontrarse en una etapa de estabilidad emocional y satisfacción personal. Señala que disfruta de la relación con su hijo y de la buena sintonía que mantiene con el padre de este, Fonsi Nieto, así como de una situación profesional que considera consolidada. Según explica, se siente cómoda con su presente laboral y valora especialmente el contexto en el que desarrolla su trabajo en la televisión pública.

Alba Carrillo se consolida en TVE

Durante el último año, Alba Carrillo ha reforzado su presencia en TVE como colaboradora habitual en programas vinculados a la crónica social. A ello se suma su participación en Hasta el fin del mundo, uno de los formatos destacados de la temporada en RTVE, una experiencia que, según indica, ha supuesto un punto de inflexión en su carrera. En la entrevista subraya que su actual etapa profesional no está condicionada por su vida personal, una circunstancia que diferencia claramente de etapas anteriores.

Carrillo también afirma sentirse respaldada dentro de la Corporación pública y pone en valor un entorno laboral que, a su juicio, le ha permitido desarrollarse con mayor tranquilidad. Este contexto coincide con un periodo en el que ha optado por mantenerse alejada de polémicas sentimentales y centrarse en su trabajo y en su vida familiar.

Alba Carrillo habla de su ingreso

Uno de los pasajes más relevantes de la entrevista es el referido a su divorcio de Feliciano López, que describe como el momento más difícil de su vida. Carrillo reconoce que aquella ruptura la condujo a una depresión profunda y que, como consecuencia, ingresó en la clínica de salud mental López Ibor. En sus palabras, se trató de una etapa marcada por el sufrimiento emocional, la sensación de desamparo y la exposición pública del conflicto. «He tenido momentos en los que no sé cómo no he abierto el balcón y me he tirado».

La modelo relata que acudió a dicho centro porque allí trabajaba su psicóloga y explica que, en aquel momento, se sentía incapaz de gestionar la situación que atravesaba. También hace referencia al impacto social que tuvo ese ingreso, al que define como un estigma, y reflexiona sobre cómo ha cambiado la percepción de la salud mental en los últimos años. Según su testimonio, entonces vivió una sensación de incomprensión que le dejó secuelas.

«Fui a la López Ibor porque yo tenía allí mi psicóloga. Me había pasado todo lo de Feli, él no me contestaba el teléfono. Mi marido me había puesto los cuernos delante de todo el mundo (…). Ese ingreso supuso un estigma social. Ahora hemos evolucionado, pero en ese momento yo chillaba internamente y decía: ¡No estoy loca, estoy triste, estoy desarmada como mujer, me han herido, y encima me están revictimizando!» , declara en la revista Lecturas.

¿Cuál es el futuro de Alba Carrillo?

Más allá del repaso a su pasado personal, Alba Carrillo aprovecha la entrevista para hablar de sus planes de futuro. Entre ellos, menciona su interés por ampliar su perfil profesional y explorar ámbitos distintos a la crónica social. En este sentido, expresa su deseo de participar en tertulias políticas dentro de TVE, un terreno que hasta ahora no ha abordado de forma estable en televisión.

Carrillo señala que se plantea cursar un máster relacionado con la política y reconoce que le interesa poder opinar y debatir sobre cuestiones de actualidad desde una perspectiva más amplia. Aunque aclara que no se ve integrada necesariamente en un partido político, sí manifiesta su preocupación por determinados escenarios sociales y políticos y su voluntad de implicarse en el debate público desde su posición como comunicadora.

La entrevista dibuja así un retrato de una figura mediática que combina una etapa de estabilidad profesional con una revisión crítica de su pasado personal, al tiempo que plantea nuevas aspiraciones laborales. Un testimonio que pone el foco tanto en la evolución individual como en cuestiones de mayor alcance, como la visibilidad de la salud mental y el papel de los comunicadores en el debate social.